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Французская полиция применила газ против митингующих в Париже
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Французская полиция применила газ против митингующих в Париже
Политика, 15:23
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Французская полиция применила газ против митингующих в Париже
Демонстранты в центре Парижа построили баррикады недалеко от Елисейских полей. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и снесла часть заграждений
Фото: Michel Euler / AP

Активисты, выступающие против повышения цен на бензин во Франции, в субботу устроили массовую акцию протеста в центре Парижа. По оценкам полиции, в городе на митинги собралось около 8000 человек, 5000 из них находятся в районе Елисейских полей, сообщает BFM TV.

По данным издания, основные протестующие находятся возле площади Этуаль и не нарушают запрета городских властей на подход к Елисейскому дворцу. Тем не менее часть улиц они перекрыли баррикадами, выстроенными из строительных ограждений и старой мебели.

Полиция на попытки прорывов к кордонам отвечает слезоточивым газом и водяными пушками. При помощи специальных машин им удалось снести часть баррикад и продвинуться к занятой протестующими площади. Появились и первые задержанные. По официальной информации, в центре Парижа арестованы восемь человек.

МВД Франции утверждает, что среди протестующих есть члены ультраправых партий и движений, целью которых является спровоцировать насилие. Глава ведомства Кристоф Кастнер заявил, что ответственность за возможные нападения на правительственные учреждения лежит на лидере Национального фронта Марин Ле Пен, которая призывала своих сторонников выходить на Елисейские поля.

Сама Ле Пен назвала слова главы МВД попыткой манипулировать общественным мнением. По ее словам, в сложившейся ситуации виновато само правительство, которое на протяжении всей последней недели «демонизировало желтые жилеты» (протестующие носят светоотражающие жилеты, которые они сделали своим символом. — РБК).

Помимо Парижа акции протеста проходят и в других городах Франции — Ле Мане, Тулузе, Лиможе, Лионе, Лилле. В некоторых районах зафиксированы стычки с полицией и пострадавшие. На севере Франции полицейским пришлось ночью выезжать на автомобильную развязку, где протестующие перевернули и подожгли машину.

В Анже полиция задержала мужчину в желтом жилете, у которого нашли взрывчатку. Он заявил, что хотел поговорить с президентом Эмманюэлем Макроном. По предварительной информации, задержанный является наркоманом.

Акции протеста во Франции начались после объявления властей о намерении поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин. Такое решение правительство объяснило борьбой за охрану окружающей среды. Протестующие в желтых жилетах в прошлые выходные блокировали дороги вокруг Франции, а также пытались прорваться к президентскому дворцу. Против демонстрантов был применен слезоточивый газ. В ходе протестов пострадали более 200 человек.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Франция , Париж
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