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Путин предложил ограничиться компенсацией ущерба за мелкие преступления
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Путин предложил ограничиться компенсацией ущерба за мелкие преступления
Политика, 14:07
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Путин предложил ограничиться компенсацией ущерба за мелкие преступления
В Государственную думу внесен законопроект о расширении списка преступлений, уголовное преследование по которым прекращается после компенсации ущерба. В проекте отмечается, что речь идет о преступлениях небольшой тяжести
Владимир Путин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о расширении списка преступлений, уголовные дела по которым прекращаются при условии возмещения нанесенного ущерба. Информация о проекте закона опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона направлен на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Под действие проекта подпадают статьи, связанные с преступлениями небольшой тяжести при оформлении кредита и выплат при использовании электронных средств платежа, а также в сфере страхования и в сфере компьютерной информации.

Президент предложил прекращать уголовные дела после компенсации ущерба для тех, кого преследуют за преднамеренное неисполнение договорных обязательств, ​за присвоение авторства или плагиат, за нарушение изобретательских или патентных прав, за присвоение или растрату, а также за злоупотребление доверием или обман. В пояснительной записке подчеркивается, что речь идет о преступлениях небольшой тяжести.

Уголовное наказание за невыплату зарплаты также может быть прекращено после компенсации задолженности, если это преступление было совершено впервые.

Кроме того, президент предложил расширить список преступлений частно-публичного обвинения. В отличие от преступлений публичного обвинения уголовное дело по ним возбуждается только по заявлению потерпевшего (в делах публичного обвинения согласие потерпевшего не требуется). Однако в отличие от дел частного обвинения эта категория дел не может быть прекращена после примирения сторон или отказа от жалобы.

К таким делам Путин предложил отнести «уголовные дела о преступлениях, которые, как правило, затрагивают интересы только потерпевших, не причиняя ущерба интересам третьих лиц и государству», говорится в пояснительной записке. Среди них названы незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредита, злостное уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, которое нанесло существенный вред и не повлекло тяжких последствий.

В проекте также предлагается запретить заключать под стражу на время расследования подозреваемых в превышении полномочий, если это преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Еще одна норма запрещает правоохранительным органам при расследовании преступлений в сфере предпринимательства необоснованно применять меры, способные привести к «приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе изъятие электронных носителей информации».

Изъятие электронных носителей допускается в исключительных случаях: если есть постановление о назначении судебной экспертизы этих носителей, их изъятие производится на основании судебного решения, а также в случаях, если они содержат информацию, «полномочиями на хранение и использование которых владелец электронного носителя не обладает. Изъятие носителей также допускается, если они могут быть использованы для совершения новых преступлений или если их копирование может повлечь за собой их утрату или изменение.

​При изъятии электронных носителей их владельцу передается копия содержащейся на них информации.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: законопроект , Владимир Путин , Госдума
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