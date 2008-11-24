"Петр Великий" дошел до берегов Венесуэлы

Корабли военно-морского флота РФ войдут в территориальные воды Венесуэлы "через несколько часов", сообщил президент Венесуэлы Уго Чавес. Он также напомнил, что в ближайшие дни в Каракас прибудет президент России Дмитрий Медведев, передает Associated Press.

Отряд кораблей Северного флота РФ во главе с тяжелым атомным крейсером "Петр Великий" примет участие в совместных военно-морских учениях России и Венесуэлы в Карибском море. В составе боевого отряда также противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко" и корабли сопровождения. В ходе маневров будут отрабатываться вопросы взаимодействия при проведении спасательных операций и противодействия морскому терроризму.

Добавим, что тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения "Петр Великий" - самый большой в мире неавианесущий ударный боевой корабль. Основное его предназначение - уничтожение авианосных групп противника. "Петр Великий" является флагманом Северного флота ВМФ РФ.

В целом Военно-морской флот России до конца текущего года в интересах стабильности и безопасности в различных регионах Мирового океана будет наращивать свои силы. В начале ноября помощник главкома ВМФ РФ капитан первого ранга Игорь Дыгало рассказал, что в ближайшее время отряд кораблей Тихоокеанского флота покинет главную базу Владивосток и возьмет курс на Аравийское море, посетив ряд портов зарубежных государств. Эти корабли встретятся в Индийском океане с кораблями Северного флота, которые будут возвращаться с российско-венесуэльских военно-морских учений.