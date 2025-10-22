 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК
0
Эксклюзив

Топ-менеджер «Росатома» стал кандидатом в главы нового управления Кремля

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Кандидатом на должность главы нового управления Кремля по стратегическому партнерству и сотрудничеству стал гендиректор компании «Росатом — Международная сеть» Вадим Титов, рассказали источники РБК
Вадим Титов
Вадим Титов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Гендиректор компании «Росатом — Международная сеть» Вадим Титов стал кандидатом на должность главы управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству президента, сообщили РБК три источника, близкие к администрации президента.

«Он вошел в шорт-лист кандидатов, хотя есть и другой претендент», — говорит один из собеседников.

В «Росатоме» отказались от комментариев.

Указ о создании управления президент Владимир Путин подписал 29 августа. Сейчас в администрации президента идет работа над формированием его штатной структуры, рассказал РБК источник в ведомстве. Известно, что управление будет заниматься международной деятельностью, а курировать его будет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который отвечает в Кремле за внутреннюю политику. Предполагается, что сотрудники нового управления будут в первую очередь работать со странами постсоветского пространства, а также с государствами Африки, сообщили собеседники РБК.

Два источника в администрации президента говорят, что новое управление должен возглавить человек, который уже имеет международный опыт работы, а также сможет наладить взаимоотношения с МИДом и силовыми структурами, которые тоже занимаются международным направлением.

«Росатом — Международная сеть», которой управляет Титов, отвечает за продвижение интересов «Росатома» за рубежом, в нее входят 14 зарубежных региональных центров и страновых офисов. Титов работает в госкорпорации с 2009 года. Занимал должность руководителя регионального центра организации по Центральной Европе. Нынешнюю позицию занял в 2019 году. Сергей Кириенко был гендиректором «Росатома» с 2005 по 2016 год, до перехода на работу в администрацию президента. Собеседники в АП говорят, что он поддерживает хорошие отношения с менеджментом госкорпорации.

Ранее источники РБК сообщали, что в число кандидатов на должность главы управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству входил замглавы «Россотрудничества» Игорь Чайка.

Команда Кириенко начала работать на международном направлении в Абхазии, когда там произошел кризис: массовые протесты в конце прошлого года привели к отставке президента и досрочным выборам. 1 марта Бадра Гунба одержал победу во втором туре. После выборов Кириенко продолжил курировать взаимоотношения с Абхазией, а вскоре под его кураторство также перешли отношения с Южной Осетией, Молдавией и Арменией; в сферу его ответственности вошли и задачи по изучению положения дел в странах Африки. В работе участвуют специалисты, занимавшиеся ранее в основном внутренней политикой России и выборами.

Ранее отношения со странами СНГ в Кремле курировал бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак и управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. Эти структуры были упразднены одновременно с созданием нового управления. Дмитрий Козак ушел в отставку по собственному желанию 18 сентября.

Теги
Андрей Винокуров, Петр Канаев
Герман Костринский
администрация президента Кремль Сергей Кириенко СНГ постсоветское пространство Африка отставки и назначения Росатом
