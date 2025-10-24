NYT назвала страну НАТО, которая наживается на опасениях по поводу России

В прошлом году выручка военной промышленности Эстонии составила €500 млн, из которых около €350 млн пришлось на поставки вооружения за рубеж. NYT отмечает, что Таллин «наживается» на опасениях стран НАТО по поводу России

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Эстония наживается на опасениях западных стран по поводу гипотетического нападения России на НАТО, разрабатывая новое оружие для продажи. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что правительство Эстонии рассчитывает на укрепление оборонной промышленности, «чтобы оживить отстающую экономику».

«Если мы инвестируем в новые оборонные предприятия, они внесут большой вклад в экономику Эстонии», — заявил журналистам в сентябре министр экономики и промышленности страны Эркки Келдо.

По его словам, инвестиции в оборону также дают «уверенность в том, что Эстония хорошо защищена».

NYT отмечает, что официальные лица Эстонии неоднократно выражали обеспокоенность из-за гипотетического нападения России. У Эстонии, которая обладает одной из самых маленьких армий НАТО, нет ни производства танков, артиллерийских орудий или истребителей, ни бюджета для закупки большого количества оружия за рубежом. При этом Эстония, как утверждает издание, считается одной из самых «технологически продвинутых» стран в мире, и создает оборонные системы на базе ИИ, робототехники и информационной безопасности.

Около 70% производимого в Эстонии оружия и оборонной техники экспортируется зарубежным заказчикам, пишет газета. В прошлом году доходы военной промышленности страны составили €500 млн, из которых около €350 млн пришлось на поставки вооружения за рубеж. Это более чем вдвое превышает выручку 2020 года, составившую около €200 млн, включая €46 млн, полученных от экспорта.

В то же время Эстония увеличивает расходы на оборону. К следующему году страна планирует направлять на военные нужды и другие оборонные цели не менее 5% своего валового внутреннего продукта. Это более €2,4 млрд, которые, по словам Келдо, будут профинансированы за счет привлечения кредитов и сокращения других государственных расходов.

Кроме того, правительство Эстонии выделит еще €100 млн новым оборонным компаниям, нуждающимся в капитале.

Специалист по странам Балтии Центра геополитики Кембриджского университета в Великобритании Донатас Купчюнас заявил, что акцент на сферу обороны демонстрирует, что эстонские власти «пытаются сдержать Россию», «хотя на самом деле не ожидают вторжения в ближайшее время». «Если Россия захочет сделать что-то, а мы будем готовы, то они увидят, что у нас есть, и подумают дважды», — уточнил он.

В июне 2025 года президент России Владимир Путин назвал заявления о планах Москвы напасть на НАТО «невероятной ложью» и «бредом», отметив, что такие утверждения пытаются навязать западному населению.

19 сентября МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста и вручения ноты в связи с вторжением трех МиГ-31 в воздушное пространство страны, о котором заявили в Таллине. В ведомстве отметили, что это произошло над Финским заливом, где три истребителя на 12 минут вошли в воздушное пространство страны.

В Минобороны России заявили, что три МиГ-31 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, а воздушное пространство Эстонии они не нарушали. По данным ведомства, маршрут истребителей пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло, самолеты не отклонялись от курса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что обвинения Эстонии в нарушении Россией ее воздушного пространства в Кремле считают «пустыми и безосновательными».