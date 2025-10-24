В Белом доме обеспокоились безопасностью Трампа из-за протестующих

Представители Белого дома обеспокоены тем, что протестующие подошли слишком близко к Трампу в ресторане, а рядом с ними на столах были ножи. По данным Axios, инцидент отражает проблему обеспечения безопасности президента

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Команда президента США Дональда Трампа провела «напряженную беседу» с представителями его Секретной службы после того, как протестующие 9 сентября подошли близко к главе государства в ресторане в Вашингтоне. Об этом сообщает Axios.

Протестующие направились к Трампу, когда он садился за стол в ресторане. Они подошли на близкое расстояние и скандировали лозунги: «Свободу округу Колумбия! Свободу Палестине! Трамп — Гитлер нашего времени!». После этого сотрудники Белого дома увели их.

По данным издания, этот инцидент доказывает, что обеспечение безопасности Трампа остается серьезной проблемой. Сам президент и глава аппарата Белого дома Сьюзен Уайлс были возмущены произошедшим. Представителей Белого дома обеспокоил также тот факт, что рядом с протестующими на столах ресторана находились ножи.

Трамп «в частном порядке» похвалил сотрудников, которые помогли отвести подошедших слишком близко людей. Позднее Уайлс заявила руководителям Секретной службы, что случившееся не должно повториться.

Представитель Секретной службы сообщил изданию, что все посетители ресторана, включая протестующих, «прошли проверку» до прибытия президента.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрельба произошла, когда глава государства говорил сторонникам о необходимости усилить безопасность на южной границе США. Пуля задела правое ухо президента. В результате происшествия один посетитель мероприятия погиб и еще один мужчина был тяжело ранен. Стрелка убил снайпер.

15 сентября агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил высунутый из кустов ствол. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика. Агенты Секретной службы задержали мужчину, когда тот сидел в засаде с автоматом Калашникова. Он провел в ней около 12 часов, но выстрелить не успел. Трамп не пострадал. Суд присяжных признал мужчину с оружием виновным в попытке покушения на президента. Ему грозит пожизненное заключение, приговор вынесут 18 декабря.