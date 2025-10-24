Политика,
0
Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина
Владимир Путин
Возможно, 24 октября у президента России Владимира Путина состоится телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
