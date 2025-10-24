 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Возможно, 24 октября у президента России Владимира Путина состоится телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Дмитрий Песков телефонный разговор
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Песков заявил о надежде на комментарий Путина о переговорах с Трампом
Политика
Посольство Китая в США призвало не вмешиваться в сотрудничество с Россией
Политика
Путин пошутил про санкции ЕС в отношении поставок унитазов. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Пострадавшую из-за удара БПЛА в Красногорске семью отправят в гостиницу Общество, 13:48
В Кремле пообещали ответ на санкции сообразно интересам России Политика, 13:44
Мурашко поддержал увеличение штрафов «целевикам» в медвузах Общество, 13:43
Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ-2025 Спорт, 13:42
Суд оштрафовал Надеждина на 20 тысяч рублей Политика, 13:41
Индекс Мосбиржи вырос на решении ЦБ снизить ставку до 16,5% Инвестиции, 13:36
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 13:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд Финансы, 13:30
В Кремле оценили паузу в переговорах по Украине Политика, 13:27
В Непале готовятся к эвакуации застрявших на горе российских альпинистов Общество, 13:26
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 13:23
Чернышенко оценил влияние санкций ЕС на туризм иностранцев в России Политика, 13:21
Минобороны сообщило о поражении предприятий ВПК Украины Политика, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17