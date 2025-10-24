 Перейти к основному контенту
Политика
0

Замминистра заявила о «хаосе и сумерках» в старых учебных программах

Замминистра Колударова заявила о хаосе и сумерках в старых учебных программах
До 2020 года образовательные учреждения преподавали предметы по разным программам, ориентированным на западные технологии, что порождало «хаос, сумбур и сумерки», заявила замминистра просвещения Колударова
Ольга Колударова
Ольга Колударова (Фото: Алена Бжахова / ТАСС)

Введенный в 2004 году школьный курс обществознания с 5-го по 11-й класс закладывал либеральные взгляды, в том числе в русле западных ценностей, заявила на Форуме учителей и обществознания в МГИМО замминистра просвещения Ольга Колударова.

«Если мы вообще говорим про западные ценности, то отмечу, что до 2020 года, до момента формирования единого образовательного пространства, у нас образовательные учреждения преподавали по разным программам, методикам. В большей степени это все было ориентировано на западные технологии, поэтому это порождало хаос, сумбур и сумерки», — сказала замминистра.

С 2020 года, по словам Колударовой, стало формироваться единое образовательное пространство, за которое отвечает государство, а не авторы коммерческих учебников и издательства.

Замминистра также рассказала, как будет устроено преподавание нового предмета «духовно-нравственная культура России». Оно будет вестись не по учебнику, а по хрестоматии, куда войдут рассказы о героях, о российских традиционных духовно-нравственных ценностях. «Здесь нет абсолютно того, что там витает у нас в СМИ, что мы тут про церковь, про все», — заверила Колударова. «Если мы говорим, ценность «семья», «любовь», то мы рассказываем, соответственно, не только про Петра и Февронию, но и про других героев, которые точно так же непосредственно привели к реализации этой духовно-нравственной ценности», — сказала она.

Минпросвещения запланировало ввести единые учебники до 2032 года
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Курс обществознания с 1 сентября 2026 года будет преподаваться в 9–11-м классах. Учебник для него пишет коллектив авторов под руководством помощника президента Владимира Мединского.

Предмет «духовно-нравственная культура России», который начнут преподавать в 5–7-х классах также с 1 сентября 2026-го, не станет отдельным экзаменационным предметом ЕГЭ, сообщили 23 октября в пресс-службе Минпросвещения России. Согласно приказу ведомства, курс направлен на формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей через изучение биографий государственных деятелей и героев военной операции.

