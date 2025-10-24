 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кадры с места взрыва в Красногорске. Репортаж РБК

Появилось видео с места взрыва в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске
Сюжет
Военная операция на Украине

Кадры с места взрыва в Красногорске. Репортаж РБК
Video

Взрывной волной в жилом доме в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске выбило не просто окна, а целую стену квартиры, передает корреспондент РБК с места происшествия.

Местные жители рассказали, что проснулись от громкого звука около 4:00 мск.

Двор засыпало облицовкой здания, она упала на автомобили и пешеходную часть. Там же лежат обломки дрона.

Беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже. Трое взрослых получили черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, их доставили в красногорскую городскую больницу № 1. У ребенка вывихнуто колено и легкие травмы голени, его доставили в Центр им. Рошаля. Из дома эвакуировали 70 человек.

Михаил Добрунов, Денис Давыдов
Красногорск
