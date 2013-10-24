МИД призвал США отмежеваться от обвинений в адрес Россотрудничества

В МИД РФ с недоумением восприняли обвинения в адрес Российского центра науки и культуры в Вашингтоне, касающиеся содействия в вербовке американцев для разведки РФ.

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"Считаем, что упомянутые публикации СМИ и действия американских властей носят недружественный характер и направлены на обострение ситуации в сфере развития международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В российском МИДе уверяют, что подобные обвинения "не имеют ничего общего с действительностью".

"На протяжении многих лет Российский центр науки и культуры, являющийся структурным подразделением Россотрудничества, осуществляет деятельность, направленную на ознакомление американской общественности с жизнью современной России, ее богатыми традициями и культурой, на углубление взаимопонимания и расширение контактов между представителями гражданского общества России и США", - замечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Необходимо, чтобы власти США однозначно и публично отмежевались от злонамеренных попыток бросить тень на деятельность Российского центра науки и культуры в Вашингтоне", - заключили в МИД РФ.

Напомним, Федеральное бюро расследований США заподозрило руководителя Российского культурного центра в Вашингтоне Юрия Зайцева в содействии в вербовке американцев российской разведкой. По данным газеты The Washington Post, за последние 12 лет с этой целью под предлогом культурного обмена Россию посетили около 130 американцев, которым Россотрудничество оплачивало визы, проезд, проживание и питание. Некоторые граждане США останавливались в роскошных отелях и встречались с российскими чиновниками, говорится в публикации.