В комитете Думы предложили сократить новогодние каникулы до пяти дней

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Количество нерабочих дней в новогодние праздники следует сократить до пяти, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев. Интервью с ним опубликовал журналист Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

По мнению Башанкаева, долгие выходные провоцируют проблемы со здоровьем у россиян.

«По медицинским ощущениям столь длинные [выходные] — нецелесообразно. <...> Лучше по три—пять дней много раз в течение года», — сказал депутат.

Причиной проблем у россиян во время каникул становится неправильная культура отдыха, уверен он. С 31 декабря в стране растет количество травм, у людей обостряются хронические заболевания из-за переедания, в частности холецистит и панкреатит, отметил Башанкаев. Кроме того, после долгих новогодних праздников «люди забывают, как работать», добавил депутат.

По его словам, аналогичную ситуацию врачи наблюдают на Пасху и майские праздники.

В октябре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. В соответствии с документом новогодние каникулы продлились 11 дней, они начались 29 декабря и продолжились по 8 января.

Согласно проведенному в конце 2024 года опросу, 35% россиян моложе 35 лет предпочли бы отдыхать в новогодние каникулы дольше 11 дней. При этом 40% граждан старше 45 лет согласились бы с меньшим количеством выходных.