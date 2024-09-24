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Технологии и медиа ,  
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В России анонсировали запуск православного мессенджера «Зосима»

Православный мессенджер запускают в рамках проекта «Спаси и сохрани». Он позволит священникам собирать пожертвования и оперативно принимать срочные требы, а прихожанам — находить единомышленников и подписываться на каналы храмов
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

В России планируется запустить православный мессенджер «Зосима» для общения верующих, получения новостей о ближайшем храме, просьб о молитвенной поддержке и «поиска надежных партнеров», сообщили РБК в пресс-службе разработчика, фонда «Иннотех XXI».

Прихожане также смогут «быть всегда на связи с храмом и настоятелем» и обмениваться вещами и советами, а священнослужители — принимать просьбы о молитвенной помощи, создавать каналы храма и делать рассылку прихожанам, оперативно принимать просьбы о срочных требах, создавать тематические группы для общения и собирать пожертвования на нужды храма.

«Зосима» появится в ноябре 2024 года на основных мобильных платформах, зарегистрироваться смогут все желающие, рассказал «РИА Новости» президент фонда Алексей Агапов. Он объяснил, что фонд запускает проект «Спаси и сохрани» по реставрации храмов Ярославской области, специально для этого проекта и был сделан мессенджер по типу WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Название выбрали в честь святого Зосимы, игумена Соловецкого.

«Зосима» не станет первым российским православным мессенджером: в 2017 году в РПЦ объявили о запуске приложения «Правжизнь Telegram» от благотворительного фонда «Правжизнь». Фактически это приложение было неофициальным клиентом для Telegram. Руководство мессенджера отчитывалось о 132 тыс. православных пользователей из 15,3 тыс. храмов и монастырей, а также 360 православных группах и каналах. Самым популярным является канал под названием «Евангелие» с 1,5 тыс. подписчиков. Приложение доступно в App Store. В последний раз мессенджер обновлялся спустя почти месяц после запуска, в марте 2017 года.

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Фото:Михаил Мордасов / ТАСС

В России в последние годы выросла популярность христианских блогов. Аудитория блогеров с подобным контентом в Telegram и YouTube в 2022-м выросла в среднем на треть, подсчитала Ассоциация блогеров и агентств. Собеседники Forbes отмечали, что резкий прирост пришелся на февраль—март 2022 года после начала Россией военной операции, а следующий скачок зафиксировали в сентябре после объявления частичной мобилизации.

«В мире происходит много иррационального и непредсказуемого. Повлиять на это ты, как правило, не можешь. При этом нуждаешься в поддержке. Кто-то идет ногами в храм, кто-то — в Тelegram», — объяснила изданию Евгения Лампадова, основательница коммуникационного агентства Lampa.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
мессенджер православие православный мессенджер
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