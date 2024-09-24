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Власти Бурятии назвали фейком сообщения о побеге военных с аэродрома

Власти Бурятии назвали фейком данные о побеге военных с аэродрома Восточный
В интернете появилась недостоверная информация о побеге с аэродрома Восточный в Улан-Удэ нескольких военных, сообщили местные власти
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Сведения о побеге военнослужащих с аэродрома Восточный не соответствуют действительности, заявила пресс-служба правительства Бурятии, передает местное издание «Ариг Ус».

«B coциaльныx ceтяx pacпpocтpaняeтcя фeйкoвaя инфopмaция o тoм, чтo c aэpoдpoмa Bocтoчный cбeжaли вoeннocлyжaщиe. Пpaвитeльcтвo Pecпyблики Бypятия нa cвязи c MBД, кoмaндoвaниeм Улaн-Удэнcкoгo гapнизoнa», — добавили там.

Аэродром Восточный не имеет отношения к космодрому Восточный. Аэродром расположен на востоке Улан-Удэ (административный центр Бурятии) и находится в ведении Минобороны, там базируется 600-й военно-транспортный авиационный полк, а также Улан-Удэнский авиационный завод. Космодром, в свою очередь, расположен в Амурской области.

В прошлом месяце военнослужащий сбежал в другом российском регионе — Белгородской области, утверждали Baza и Shot. По их сведениям, он застрелил двоих сослуживцев и ранил одного. Власти Грайворона уточнили, что гражданские не пострадали.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Бурятия побег Восточный военнослужащие Улан-Удэ
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