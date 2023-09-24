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Yle показал кадры с Путиным и Собчаком на отдыхе в Финляндии в 1990-е

Yle показал кадры с Путиным и Собчаком на отдыхе в Финляндии в 1990-е
Телеканал пишет, что Путин и Собчак, которые вместе работали в петербургской мэрии, отдыхали на вилле финской компании вместе с семьями. Он показал кадры игры в пинг-понг, рыбалки, обеда за столом

Финский телеканал Yle опубликовал видеозапись с «первомайского» отдыха Владимира Путина и Анатолия Собчака в Финляндии в начале 1990-х. Собчак с 1991 по 1996 год был мэром Санкт-Петербурга, в эти же годы в мэрии работал Путин — он был председателем комитета по внешним связям и первым заместителем председателя правительства города.

На этих кадрах нынешний президент в синем спортивном костюме (Yle пишет, что это Adidas, разглядеть марку на кадрах трудно), волосы у него длиннее, чем сейчас. Телеканал отмечает, что ранее об этом визите не было известно. Имя предоставившего журналистам кадры человека не разглашается. Опубликованные видео — нарезка из большей по размеру «домашней» записи.

По данным Yle, события происходят на вилле компании Thomesto Group, которая импортировала необработанную древесину из России, на острове Торсё (Torsön) в Ботническом заливе на юго-западе Финляндии. Туда политики приехали вместе с семьями, в том числе с Путиным была бывшая жена Людмила (во втором браке — Очеретная). Сейчас вилла уже не принадлежит компании.

На первом видео Путин в паре с Собчаком играет в пинг-понг. На записи можно заметить еще трех человек, телеканал отмечает, что двое из них телохранители, они играют против политиков, за кадром слышен голос снимавшего, который комментирует происходящее и называет имена Путина и Собчака.

На втором видео показаны кадры рыбалки, затем лодка причаливает к берегу, и рыбаки, среди которых Путин, Собчак и один из руководителей Thomesto Пентти Лауконтаус, показывают улов. На видео также есть женщина (возможно, супруга Путина, лица не видно), она чистит рыбу, и несколько детских голосов за кадром.

На третьем видео показана игра в дартс, в кадре — двое телохранителей и Путин, однако кто бросает в итоге дротики, неясно.

На четвертом видео снят праздничный стол, за ним — не менее восьми человек, в том числе Путин и Собчак. Также можно увидеть женщин, похожих на экс-жену Путина и Людмилу Нарусову, супругу Собчака.

Собчаку приносят мясное блюдо, и Путин шутит: «Вот как питается мэр, кости глодает». Снимающий кадры говорит шутливо: «Я «600 секунд» [видео] продам за большие деньги <...> Мы это на телевидение пустим».

Yle также пообщался с некоторыми людьми, которые были с Путиным во время той поездки. Один из источников рассказал, что нынешний глава государства тогда «был очень строг в отношении алкоголя и не курил», вел себя «тихо».

Путин в 1996 году переехал в Москву, он получил пост заместителя управляющего делами президента. Собчак вскоре столкнулся с уголовным преследованием, но в итоге дело против него прекратили. Он умер в 2000-м. Его дочь Ксения Собчак говорила, что отец после ухода с поста мэра подвергся травле, ее помог прекратить Путин, и она за это «по-человечески» ему благодарна.

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