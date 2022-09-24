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Военная операция на Украине ,  
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В России прошли задержания на акциях против частичной мобилизации

Задержания проходили в Москве, Петербурге, Новосибирске, Томске, Хабаровске и других крупных городах
Фото: Reuters
Фото: Reuters

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (признан иноагентом в России), к 21:09 мск всего в России были задержаны свыше 743 человек, из них минимум 373 в Москве, в Петербурге — 123.

В центре Москвы на несогласованной акции против частичной мобилизации силовики задерживали протестующих у станции метро «Чистые пруды» и в парке «Зарядье», сообщает телеграм-канал Sota. «Коммерсантъ» со ссылкой на корреспондента пишет, что в «Зарядье» задерживали не только активных участников акции, но и тех, «которые просто стоят».

В Петербурге, по данным «Коммерсантъ — Санкт-Петербург», участников акции задерживали на Невском проспекте.

Задержания также прошли на акции в Новосибирске, сообщает «РБК-Новосибирск», отмечая, что число участников составило около ста человек. Силовики задерживали участников акций в Иркутске, Ижевске, Томске, Перми, Волгограде, Саратове, Хабаровске, Твери, — всего в 27 городах.

РБК направил запросы в ГУВД Москвы и МВД.

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Фото:Павел Львов / РИА Новости

Накануне московская прокуратура выпустила предупреждение, в котором призвала горожан не ходить на несогласованные акции и напомнила, что участникам может грозить административная и уголовная ответственность. Столичное МВД также заявило «о недопустимости участия в несогласованных публичных мероприятиях».

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Аналогичное предостережение прокуратура выпустила 21 сентября, в день объявления в России частичной мобилизации. Тогда на акциях по стране, по оценке правозащитников, задержали более 1380 человек. МВД сообщало о «крайне незначительном числе участников».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Алена Прохоренко
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