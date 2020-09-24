США ввели санкции против иранских судей после казни борца

Санкции связаны с казнью 27-летнего иранского борца Навида Афкари, отменить наказание которого просили Дональд Трамп и глава МОК Томас Бах. Также ограничения введены из-за приговоров против представителей религиозных меньшинств

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Министерство финансов США дополнило список санкций против Ирана, включив в него судей Шираза Сейеда Махмуда Садати и Мешхеда Мохаммада Солтани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в список вошли отделение суды в Ширазе и три местных тюрьмы — Адель-Абад, Орумие и Вакилабад, следует из сообщения.

Спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс пояснил, что санкции введены против Садати, поскольку он приговорил к смертной казни 27-летнего иранского борца Навида Афкари, передает Reuters.

«Эти так называемые «революционные суды» никогда не будут признаны настоящим судом в Соединенных Штатах. Их цель — поддерживать удушающую хватку режима властей Ирана и наказать иранцев, которые борются за свободу», — заявил Абрамс (цитата по Fox news).

Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари был казнен 12 сентября в тюрьме Адель-Абад в Ширазе. Ранее его признали виновным в участии в антиправительственных акциях, попытке свержения режима и убийстве.