Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

Речь идет об экс-президенте Пробизнесбанка Ярославе Алексееве, в России его обвиняют в хищении 2,4 млрд руб. в составе ОПГ. Судья постановила, что на родине бывший банкир может подвергнуться пыткам и унижениям

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.

Суд постановил, что выдача Алексеева России «юридически недопустима» по нормам польского и международного права. Как пояснила судья Тереза Енджеяс, речь в том числе идет о возможном нарушении прав обвиняемого у него на родине— согласно данным правозащитников, в России задержанные подвергаются пыткам и унижениям. Она отметила, что Алексеев — член религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая в России признана экстремистской.

Решение суда пока не вступило в законную силу, оно может быть оспорено во второй инстанции. «Я доволен. Я благодарен», — приводит ТАСС слова экс-банкира после выхода из зала суда.

Алексеев был задержан в Польше в феврале 2019 года после объявления в международный розыск. Его арестовали, однако позднее отпустили под залог и подписку о невыезде.