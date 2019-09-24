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Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Речь идет об экс-президенте Пробизнесбанка Ярославе Алексееве, в России его обвиняют в хищении 2,4 млрд руб. в составе ОПГ. Судья постановила, что на родине бывший банкир может подвергнуться пыткам и унижениям
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.

Суд постановил, что выдача Алексеева России «юридически недопустима» по нормам польского и международного права. Как пояснила судья Тереза Енджеяс, речь в том числе идет о возможном нарушении прав обвиняемого у него на родине— согласно данным правозащитников, в России задержанные подвергаются пыткам и унижениям. Она отметила, что Алексеев — член религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая в России признана экстремистской.

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Решение суда пока не вступило в законную силу, оно может быть оспорено во второй инстанции. «Я доволен. Я благодарен», — приводит ТАСС слова экс-банкира после выхода из зала суда.

Алексеев был задержан в Польше в феврале 2019 года после объявления в международный розыск. Его арестовали, однако позднее отпустили под залог и подписку о невыезде.

В России бывший банкир заочно арестован по решению московского Басманного суда от 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении растраты или хищения в особо крупном размере в составе преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, в 2014 году Алексеев вступил в ОПГ, созданную председателем правления банка Александром Железняком и президентом Сергеем Леонтьевым для хищения денег. За 2014–2015 годы подозреваемые якобы незаконно присвоили и вывели за границу 2,4 млрд руб., выдавая кредиты фиктивным компаниям. В результате, как предполагается, действий подозреваемых размер финансовой дыры в банке составил почти 70 млрд руб.

Одна из фигуранток этого дела получила 3,5 года колонии. Леонтьев и Железняк также заочно арестованы, они находятся за границей.

Автор: Артём Губенко
Теги: Польша, Пробизнесбанк, вице-президент
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