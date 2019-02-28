В Польше задержали бывшего вице-президента Пробизнесбанка

Полиция Польши задержала вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, которого подозревают в хищении банковских средств в составе организованной группы. Среди VIP-вкладчиков банка были Вячеслав Фетисов и Валерий Газзаев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

​На прошлой неделе в Польше был задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев. Об этом РБК рассказал источник в центральном аппарате СКР, информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами расследования.

«Алексеев был задержан на 40 дней, в отношении экс-банкира проводились разыскные мероприятия по линии Интерпола», — рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования.

Решение о заочном аресте банкира было принято Басманным судом столицы в 2017 году по обвинению в совершении растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Экс-банкир был объявлен в федеральный розыск и международный розыск.

В материалах дела (есть у РБК) утверждается, что в 2014 году Алексеев вступи​л в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб., выдавая кредиты фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы. В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах коллекторского агентства «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.

Леонтьев и Железняк скрылись от следствия в США и также были заочно арестованы Басманным судом и объявлены в международный розыск.