Зеленский не попал в список выступающих в главном зале Генассамблеи ООН

Офис Владимира Зеленского ранее говорил, что президент выступит с речью во время общих дебатов. В списках выступающих в основном зале Генассамблеи его нет

Владимир Зеленский (Фото: Brendan Mcdermid / Reuters)

Президента Украины Владимира Зеленского нет в списке мировых лидеров, кто заявлен как выступающий с трибуны в основном зале Генеральной Ассамблеи ООН. Список выступающих на 74-й Генассамблее, которая стартовала 24 сентября, опубликован (.pdf) на сайте ООН.

Согласно ему, 24 сентября в зале Генассамблеи ООН запланировано два пленарных заседания, одно из них стартует в 9:00 по нью-йоркскому (16:00 мск) времени, второе — в 15:00 (21:00 мск). Ни в одном, ни в другом в списках выступающих президент Украины не заявлен.

Портал Strana.ua, первый обративший внимание, что Зеленского нет в списке выступающих, сообщает, что Зеленский может выступить в ходе так называемых общих дебатов, где слово могут брать также активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений. Портал замечает, что в прошлом году бывший президент Украины Петр Порошенко также выступал с речью на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи, среди других президентов.

Ранее офис Зеленского на своей странице в Telegram сообщил, что президент выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Накануне в интервью LB.ua помощник Зеленского Андрей Ермак говорил, что президент «везет выступление». «Президент будет выступать на Генеральной ассамблее, где он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой», — говорил Ермак.