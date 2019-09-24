Бывший начальник полиции Армении найден мертвым

Айк Арутюнян возглавлял полицию во время массовых протестов в 2008 году. После смены власти уголовное дело о разгоне этих митингов было возобновлено. Арутюнян проходил по делу в качестве свидетеля

Айк Арутюнян (Фото: police.am)

В Армении найден мертвым бывший начальник полиции генерал-полковник Айк Арутюнян. Об этом сообщает Aysor со ссылкой на управление Следственного комитета по Котайской области.

По данным ведомства, тело Арутюняна с огнестрельным ранением в голову было найдено вечером 23 сентября в одном из домов в селе Бжни. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК сообщает, что экс-начальника полиции обнаружили в собственном доме.

Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили огнестрельное оружие и гильзу, передает ArmInfo.

По факту происшествия возбуждено дело по ч. 1 ст. 110 (доведение до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз).

Айк Арутюнян занимал должность министра внутренних дел Армении в 2003–2008 годах. До этого, с 1999 по 2003 год, был министром внутренних дел республики.