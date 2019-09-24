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Бывший начальник полиции Армении найден мертвым
Айк Арутюнян возглавлял полицию во время массовых протестов в 2008 году. После смены власти уголовное дело о разгоне этих митингов было возобновлено. Арутюнян проходил по делу в качестве свидетеля
Айк Арутюнян (Фото: police.am)

В Армении найден мертвым бывший начальник полиции генерал-полковник Айк Арутюнян. Об этом сообщает Aysor со ссылкой на управление Следственного комитета по Котайской области.

По данным ведомства, тело Арутюняна с огнестрельным ранением в голову было найдено вечером 23 сентября в одном из домов в селе Бжни. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК сообщает, что экс-начальника полиции обнаружили в собственном доме.

Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили огнестрельное оружие и гильзу, передает ArmInfo.

По факту происшествия возбуждено дело по ч. 1 ст. 110 (доведение до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз).

Айк Арутюнян занимал должность министра внутренних дел Армении в 2003–2008 годах. До этого, с 1999 по 2003 год, был министром внутренних дел республики.

Он возглавлял полицию страны во время массовых протестов в феврале-марте 2008 года против нарушений на выборах президента, победу на которых одержал Серж Саргсян. 1 марта в ходе столкновения митингующих с силовиками в центре Еревана погибли по меньшей мере восемь активистов и один военнослужащий. Протесты закончились после того, как второй президент Армении Роберт Кочарян ввел чрезвычайное положение, которое вступило в силу в ночь на 2 марта.

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Нынешний премьер республики Никол Пашинян был среди организаторов протестов. В 2010 году он получил семь лет тюрьмы по обвинению в организации массовых беспорядков, а год спустя вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости Армении.

После прихода к власти Пашиняна в Армении возобновилось расследование «дела 1 марта». По нему проходят Кочарян, генерал-полковник Юрий Хачатуров, который в 2008–2016 годах был начальником Главного штаба вооруженных сил Армении, а также экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян. Им предъявлены обвинения в свержении конституционного строя. Айк Арутюнян проходил по делу в качестве свидетеля.

В 2008–2010 годах был начальником службы государственной охраны Армении. Затем его перевели на пост начальника службы исполнения наказаний Минюста республики. В 2014 году он был освобожден от должности по собственному заявлению.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Армения, полиция
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