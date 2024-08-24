Российский архив рассекретил «реакцию» Англии на неудавшийся удар по СССР

Англия и Франция планировали ударить по СССР в 1940 году, а после окончания русско-финской войны оказались в состоянии «раздражения и возбуждения», говорится в документах архива. Отмечается, что данные об этих планах не проверены

Фото: prlib.ru Фото: prlib.ru

Парламент Англии оказался в состоянии «раздражения и возбуждения» после перемирия Финляндии и СССР, опасность военной интервенции на стороне Хельсинки была велика, говорится в шифротелеграмме советского посла Ивана Майского от 14 марта 1940 года, которую опубликовала Президентская библиотека им. Бориса Ельцина.

«Я был сегодня на заседании парламента, где [премьер-министр Англии Невилл] Чемберлен делал сообщение по поводу заключения мира между СССР и Финляндией, и лишний раз мог убедиться, как велика была опасность открытой интервенции Англии и Франции на стороне Финляндии», — утверждал посол. По его словам, британские депутаты находились в состоянии «раздражения и возбуждения».

Согласно сообщению народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову, Англия и Франция планировали начать военные действия против Союза в 1940 году, их главной целью мог стать захват Ленинграда. Документ датирован 13 января 1940 года и был основан на сведениях, переданных резидентом советской внешней разведки в Париже Львом Василевским. Вместе с тем народный комиссар отмечал, что эти данные не проверены.

В документе говорится, что в ходе заседания главного органа военного руководства Англии и Франции, который возглавляли премьеры Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье, «вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР». По сведениям Василевского, «ярыми сторонниками» этой инициативы выступали французские генералы Максим Вейган и Морис Гамелен и британские генералы Джон Стендиш Горт и Эдмунд Айронсайд.

«Эта группа пришла к выводу использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные страны, нанести удар СССР не только с Кавказа, но и с севера», — говорится в записке. Советская разведка предполагала, что для реализации военных действий против Мурманска и Архангельска будет задействован порт Петсамо в Финляндии, а главной задачей союзников «ставится захват Ленинграда».

«С начала военных действий против СССР предполагается создание национального русского правительства и объявление всеобщей мобилизации белоэмигрантов», — следует из документа. Василевский утверждал, что за последние дни Франция отправила Финляндии 400 самолетов, 200 танков и 6 тыс. обслуживающего персонала, а газеты «полны статьями о якобы имевших место крупных поражениях Красной армии».

СССР и Финляндия подписали мирный договор 12 марта 1940 года.