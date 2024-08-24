 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Российский архив рассекретил «реакцию» Англии на неудавшийся удар по СССР

Российский архив рассекретил «реакцию» Англии на несостоявшуюся войну с СССР
Англия и Франция планировали ударить по СССР в 1940 году, а после окончания русско-финской войны оказались в состоянии «раздражения и возбуждения», говорится в документах архива. Отмечается, что данные об этих планах не проверены

Фото: prlib.ru
Фото: prlib.ru
Фото: prlib.ru
Фото: prlib.ru
Фото: prlib.ru
Фото: prlib.ru

Парламент Англии оказался в состоянии «раздражения и возбуждения» после перемирия Финляндии и СССР, опасность военной интервенции на стороне Хельсинки была велика, говорится в шифротелеграмме советского посла Ивана Майского от 14 марта 1940 года, которую опубликовала Президентская библиотека им. Бориса Ельцина.

«Я был сегодня на заседании парламента, где [премьер-министр Англии Невилл] Чемберлен делал сообщение по поводу заключения мира между СССР и Финляндией, и лишний раз мог убедиться, как велика была опасность открытой интервенции Англии и Франции на стороне Финляндии», — утверждал посол. По его словам, британские депутаты находились в состоянии «раздражения и возбуждения».

Согласно сообщению народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову, Англия и Франция планировали начать военные действия против Союза в 1940 году, их главной целью мог стать захват Ленинграда. Документ датирован 13 января 1940 года и был основан на сведениях, переданных резидентом советской внешней разведки в Париже Львом Василевским. Вместе с тем народный комиссар отмечал, что эти данные не проверены.

В документе говорится, что в ходе заседания главного органа военного руководства Англии и Франции, который возглавляли премьеры Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье, «вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР». По сведениям Василевского, «ярыми сторонниками» этой инициативы выступали французские генералы Максим Вейган и Морис Гамелен и британские генералы Джон Стендиш Горт и Эдмунд Айронсайд.

«Эта группа пришла к выводу использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные страны, нанести удар СССР не только с Кавказа, но и с севера», — говорится в записке. Советская разведка предполагала, что для реализации военных действий против Мурманска и Архангельска будет задействован порт Петсамо в Финляндии, а главной задачей союзников «ставится захват Ленинграда».

Архив рассекретил документ о планах союзников начать войну против СССР
Политика
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

«С начала военных действий против СССР предполагается создание национального русского правительства и объявление всеобщей мобилизации белоэмигрантов», — следует из документа. Василевский утверждал, что за последние дни Франция отправила Финляндии 400 самолетов, 200 танков и 6 тыс. обслуживающего персонала, а газеты «полны статьями о якобы имевших место крупных поражениях Красной армии».

СССР и Финляндия подписали мирный договор 12 марта 1940 года.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Великобритания Франция СССР Финляндия Библиотека архив
Материалы по теме
Архив рассекретил документ о планах союзников начать войну против СССР
Политика
ФСБ рассекретила показания пленного генерала вермахта о казнях в СССР
Политика
Песков напомнил о возвращении в СССР уехавшей после 1917-го интеллигенции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
В Польше нашли третий за неделю метеозонд с надписями на русскомОбщество, 15:43
Житель Белгородской области получил ранение в результате атаки дронаПолитика, 15:41
Минобороны показало видео освобожденных из плена срочниковПолитика, 15:28
Власти сообщили о продолжающейся детонации под Воронежем после атаки БПЛАПолитика, 15:26
Гендиректора Transparency Russia Шуманова объявили в розыскПолитика, 15:24
Карпин фразой «были варианты и хуже» оценил матчи с Вьетнамом и ТаиландомСпорт, 15:19
Полузащитник сборной Турции отказался от перехода в «Спартак»Спорт, 15:18
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Переданные России 115 военных находятся в БелоруссииПолитика, 15:13
Зеленский заявил о первом применении новой украинской ракеты-дронаПолитика, 15:09
Си Цзиньпин заявил, что посетит саммит БРИКС в КазаниПолитика, 15:03
Из Курской области эвакуировали около 3,2 тыс. человек за суткиПолитика, 14:56
Российский архив рассекретил «реакцию» Англии на неудавшийся удар по СССРПолитика, 14:43
Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской областиПолитика, 14:42
«Черная дыра» для бюджета. Почему закон об инфляции в США могут отменитьPro, 14:35