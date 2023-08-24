В Париже заявили о сомнениях в причинах крушения самолета Пригожина

В Париже еще не знают всех обстоятельств катастрофы самолета Пригожина, но сомневаются в ее причинах

Фото: Марина Лысцева / Reuters

В Париже существуют «обоснованные сомнения» относительно обстоятельств авиакатастрофы, в которой мог погибнуть основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран, передает агентство AFP.

«Мы еще не знаем обстоятельств этой катастрофы. У нас могут быть некоторые обоснованные сомнения», — ответил Веран.

Бизнес-джет Embraer-135 разбился близ населенного пункта Куженкино в Бологовском районе 23 августа. По данным Росавиации, на борту самолета находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. МЧС сообщала, что на борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа, все погибли.

По данным источника «Интерфакса» в экстренных службах, тела всех десяти погибших обнаружены. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК «Вагнер» заявил, что на месте катастрофы нашли телефон Пригожина. Тела погибших вывезли в Тверской морг для проведения генетической экспертизы.

Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 236 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным источника РБК, среди версий катастрофы — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. Телеграм-каналы Baza, SHOT и Mash пишут, что спецслужбы проверяют в том числе версию о теракте.