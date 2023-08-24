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В БРИКС поддержали мирные планы по урегулированию конфликта на Украине
Страны БРИКС отметили предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине
Страны БРИКС с признательностью отмечают предложения, направленные на мирное разрешение конфликта на Украине, говорится в декларации по итогам саммита в Йоханнесбурге.
«Мы с признательностью отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта [на Украине] путем диалога и дипломатии, включая миротворческую миссию африканских лидеров и предложенный путь к миру», — сказано в документе.
Государства также напомнили о национальных позициях по конфликту.
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