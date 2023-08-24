Власти Германии одобрили смягчение правил выдачи гражданства

Согласно законопроекту, получить немецкий паспорт можно будет через пять лет проживания в стране, а в некоторых случаях — через три года; от своего гражданства отказываться при этом не нужно. Документ направили в парламент

Правительство Германии одобрило законопроект, который упрощает правила выдачи немецкого гражданства. Его обсуждение в парламенте начнется осенью. Если инициативу примут, она вступит в силу в первой половин 2024 года.

Законопроект представила министр внутренних дел Нэнси Фэйзер. Согласно документу, иностранные граждане смогут подать заявление на получение гражданства после пяти лет проживания в стране вместо нынешних восьми. Те, кто «особенно хорошо интегрировался», могут претендовать на это через три года.

Проект снимает ограничение на получение двойного гражданства в Германии: тем, кто получит немецкий паспорт, не нудно будет отказываться от гражданства страны, из которой они приехали. «В будущем иммигрантам больше не придется отказываться от части своей идентичности», — сказала Фэйзер.

Министр заявила, что проект призван привлечь квалифицированных рабочих в Германию и решить проблему нехватки рабочей силы, передает AP.

В документе отмечается, что на получение гражданства могут претендовать люди, которые успешно интегрировались в жизнь страны, хорошо знают немецкий язык и способны обеспечить себя. «Гражданином Германии не может стать человек, который не разделяет такие ценности, как достоинство и равенство всех людей, а также равные права мужчин и женщин», — говорится на сайте кабмина.

По данным немецких властей, около 14% населения Германии, или 12 млн человек из 84,4 млн, не имеют немецкого гражданства. Около 5,3 млн из них прожили в стране не менее десяти лет. Уровень натурализации в Германии составляет 1,1%, в Евросоюзе — 2%.