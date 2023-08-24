branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 23 авг, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 23 авг, 17:08
Движение судов по проливу Дарданеллы восстановили в одну сторону Общество, 02:07
Власти Германии одобрили смягчение правил выдачи гражданства Политика, 02:01
От элитных ресторанов до ЧВК: Евгений Пригожин в 15 фотографиях Политика, 01:50 
В Британии сочли непреднамеренной ошибку Сунака при заполнении декларации Политика, 01:39
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 01:25
Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным, «когда будет полезно» Политика, 01:16
Мэр Львова предупредил о возможных отключениях света на срок до 2 месяцев Политика, 01:10
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Власти обсудили порог вложений для обмена активами с иностранцами Финансы, 01:07
Япония сообщила о пуске ракеты Северной Кореи Политика, 00:34
«Страна.ua» сообщила о взрыве в Киеве Политика, 00:23
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 00:10
США обвинили россиянина в отмывании $1 млрд, в том числе для хакеров КНДР Политика, 00:06
В Ставропольском крае «Газель» насмерть сбила детей-велосипедистов Общество, 23 авг, 23:57
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное Общество, 23 авг, 23:45
Политика ,  
0 

Власти Германии одобрили смягчение правил выдачи гражданства

Правительство Германии одобрило законопроект, смягчающий правила выдачи гражданства
Согласно законопроекту, получить немецкий паспорт можно будет через пять лет проживания в стране, а в некоторых случаях — через три года; от своего гражданства отказываться при этом не нужно. Документ направили в парламент

Правительство Германии одобрило законопроект, который упрощает правила выдачи немецкого гражданства. Его обсуждение в парламенте начнется осенью. Если инициативу примут, она вступит в силу в первой половин 2024 года.

Законопроект представила министр внутренних дел Нэнси Фэйзер. Согласно документу, иностранные граждане смогут подать заявление на получение гражданства после пяти лет проживания в стране вместо нынешних восьми. Те, кто «особенно хорошо интегрировался», могут претендовать на это через три года.

Проект снимает ограничение на получение двойного гражданства в Германии: тем, кто получит немецкий паспорт, не нудно будет отказываться от гражданства страны, из которой они приехали. «В будущем иммигрантам больше не придется отказываться от части своей идентичности», — сказала Фэйзер.

Министр заявила, что проект призван привлечь квалифицированных рабочих в Германию и решить проблему нехватки рабочей силы, передает AP.

В документе отмечается, что на получение гражданства могут претендовать люди, которые успешно интегрировались в жизнь страны, хорошо знают немецкий язык и способны обеспечить себя. «Гражданином Германии не может стать человек, который не разделяет такие ценности, как достоинство и равенство всех людей, а также равные права мужчин и женщин», — говорится на сайте кабмина.

По данным немецких властей, около 14% населения Германии, или 12 млн человек из 84,4 млн, не имеют немецкого гражданства. Около 5,3 млн из них прожили в стране не менее десяти лет. Уровень натурализации в Германии составляет 1,1%, в Евросоюзе — 2%.

Читайте на РБК Pro
Великий бренд — необходимость. Как его построили Starbucks и Nike
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Как мошенники обманывают участников тендеров: пять популярных схем
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия гражданство законопроект правительство парламент
Материалы по теме
В Эстонии предложили ограничить имеющим гражданство России право голоса
Политика
Премьер Латвии увидел в санкциях сигнал по вопросу о гражданстве Авена
Политика