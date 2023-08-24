США обвинили россиянина в отмывании $1 млрд, в том числе для хакеров КНДР

Власти США считают Романа Семенова одним из основателей Tornado Cash, через который с 2019 года были отмыты незаконные доходы на сумму более $7 млрд в криптовалюте

Здание Минюста США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Минюст США предъявил россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более $1 млрд доходов, полученных преступным путем.

Семенов — гражданин России, который жил в Вашингтоне. Американское министерство называет его одним из основателей площадки Tornado Cash, на которой проводились неотслеживаемые операции с криптовалютами. По данным ведомства, Семенов вместе с сообщником, американцем Романом Стормом, создали схему, «призванную помочь другим преступникам отмывать средства с использованием криптовалюты».

Сотни миллионов из $1 млрд были предназначены для северокорейской хакерской группы Lazarus Group. Она находится под американскими санкциями.

Россиянину и американцу предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. По каждому из этих пунктов грозит до 20 лет лишения свободы. Также Семенова и Сторма обвиняют в ведении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств (до пяти лет тюремного заключения).

Tornado Cash — блокчейн-протокол, работающий в сети Ethereum. Он позволяет повысить конфиденциальность транзакций, скрывая связь между источником и получателем токенов. В августе 2022-го Минфин США ввел санкции против площадки. По данным американских властей, через сервис с момента его создания в 2019 году были отмыты незаконные доходы на сумму более $7 млрд в криптовалюте.

В августе 2022 года в Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash, гражданина России Алексея Перцева. Его также обвиняют в отмывании средств с помощью сервиса, он это отрицает. Суд над ним начнется в 2024 году.