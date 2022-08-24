МВД пообещало ₽1 млн за помощь в задержании украинцев, пытавших военных

Речь идет о командирах нацбатальона Константине Немичеве и Сергее Величко. СК заявлял об их причастности к стрельбе по ногам российских военных, видео с которой распространились в марте

Фото: СК РФ

МВД России объявило вознаграждение в 1 млн руб. за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона Константина Немичева и Сергея Величко, которые, по данным следствия, пытали и убивали российских военнослужащих. Об этом говорится на сайте ведомства. СК ранее заявлял, что они являются командирами батальона «Азов» (признан Верховным судом террористической организацией и запрещен в России).

Они обвиняются по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

«В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Фигуранты уголовного дела объявлены в межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

МВД сообщило, что включило их в список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».

СК называл Немичева и Величко в числе тех, кого проверяют на причастность к посягательству на жизнь не менее восьми российских военнослужащих. Речь идет о видеозаписях, на которых российским военнопленным простреливают ноги. СК отмечал, что ролики со стрельбой по ногам снимал сотрудник СБУ Виталий Посохов.

Эти видеозаписи появились в социальных сетях в марте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал кадры «достаточно чудовищными». Он отметил, что пытавшие «подлежат преследованию» и «должны понести ответственность». В ООН призвали обе стороны конфликта провести расследование инцидента.



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Минобороны ранее неоднократно заявляло, что к российским пленным военнослужащим на Украине применяются пытки. «Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства», — говорил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев в апреле.