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Американские сенаторы потребовали раскрыть детали встречи Путина и Трампа
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Американские сенаторы потребовали раскрыть детали встречи Путина и Трампа
Политика, 21:48
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Американские сенаторы потребовали раскрыть детали встречи Путина и Трампа
Группа сенаторов-демократов попросила главу Госдепа Майка Помпео предоставить им все, в том числе секретные, материалы о саммите Путина и Трампа в Хельсинки. По мнению парламентариев, ситуация «требует срочного сенатского надзора»
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Xinhua / Global Look Press)

Сенаторы-демократы из комитета по иностранным делам обратились с письмом к главе Госдепартамента США Майку Помпео с просьбой предоставить им подробные материалы о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась 16 июля в Хельсинки. Лидеры России и США тогда провели двухчасовую беседу в присутствии лишь переводчиков.

Сенаторы просят Помпео предоставить им все документы, касающиеся этой встречи, в том числе секретные и незасекреченные записи, заметки переводчика, меморандумы о переговорах и директивы, связанные с этим саммитом.

По мнению сенаторов, российская сторона может распространять ложные сведения о том, что происходило на встрече за закрытыми дверями. «Ситуация требует срочного сенатского надзора, особенно в свете потенциальных обещаний США, данных на этой встрече, а также для понимания и противодействия любой российской дезинформации, связанной с этой встречей. Для исполнения надзорных функций комитету уместно иметь доступ к этим материалам», — говорится в письме, опубликованном на сайте комитета.

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Ранее Трамп подвергся критике со стороны лидеров демократов и республиканцев в американском конгрессе. Первые даже требовали вызвать в сенат переводчика, который был на закрытой встрече, для опроса. Однако республиканцы забраковали эту идею, напоминает Associated Press.​ Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт 18 июля заявила, что не смогла найти прецедент, когда переводчика вызывали для дачи показаний, добавляет агентство.

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Кроме того, Трампу приходилось комментировать публикации американских СМИ, которые сообщали, что американский президент «сдался» Путину на встрече в Хельсинки. «Когда вы слышите, как фейковые новости негативно говорят о моей встрече с президентом Путиным и обо всем, что я «сдал», помните: я ничего не «сдал». Большую часть времени мы говорили о взаимовыгодных проектах», — написал Трамп в своем Twitter спустя несколько дней после встречи.

Встреча Трампа и Путина прошла в Хельсинки 16 июля. Первая часть переговоров проходила тет-а-тет с участием самих президентов и их переводчиков. Встреча продлилась чуть более двух часов. На ней президенты обсуждали ситуацию на Украине, в Сирии и другие аспекты российско-американских отношений, запись содержания разговора обнародована не была.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Сенат , Владимир Путин , Дональд Трамп
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