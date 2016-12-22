Американские сенаторы потребовали раскрыть детали встречи Путина и Трампа

Группа сенаторов-демократов попросила главу Госдепа Майка Помпео предоставить им все, в том числе секретные, материалы о саммите Путина и Трампа в Хельсинки. По мнению парламентариев, ситуация «требует срочного сенатского надзора»

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Xinhua / Global Look Press)

Сенаторы-демократы из комитета по иностранным делам обратились с письмом к главе Госдепартамента США Майку Помпео с просьбой предоставить им подробные материалы о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась 16 июля в Хельсинки. Лидеры России и США тогда провели двухчасовую беседу в присутствии лишь переводчиков.

Сенаторы просят Помпео предоставить им все документы, касающиеся этой встречи, в том числе секретные и незасекреченные записи, заметки переводчика, меморандумы о переговорах и директивы, связанные с этим саммитом.

По мнению сенаторов, российская сторона может распространять ложные сведения о том, что происходило на встрече за закрытыми дверями. «Ситуация требует срочного сенатского надзора, особенно в свете потенциальных обещаний США, данных на этой встрече, а также для понимания и противодействия любой российской дезинформации, связанной с этой встречей. Для исполнения надзорных функций комитету уместно иметь доступ к этим материалам», — говорится в письме, опубликованном на сайте комитета.

Ранее Трамп подвергся критике со стороны лидеров демократов и республиканцев в американском конгрессе. Первые даже требовали вызвать в сенат переводчика, который был на закрытой встрече, для опроса. Однако республиканцы забраковали эту идею, напоминает Associated Press.​ Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт 18 июля заявила, что не смогла найти прецедент, когда переводчика вызывали для дачи показаний, добавляет агентство.

Кроме того, Трампу приходилось комментировать публикации американских СМИ, которые сообщали, что американский президент «сдался» Путину на встрече в Хельсинки. «Когда вы слышите, как фейковые новости негативно говорят о моей встрече с президентом Путиным и обо всем, что я «сдал», помните: я ничего не «сдал». Большую часть времени мы говорили о взаимовыгодных проектах», — написал Трамп в своем Twitter спустя несколько дней после встречи.

Встреча Трампа и Путина прошла в Хельсинки 16 июля. Первая часть переговоров проходила тет-а-тет с участием самих президентов и их переводчиков. Встреча продлилась чуть более двух часов. На ней президенты обсуждали ситуацию на Украине, в Сирии и другие аспекты российско-американских отношений, запись содержания разговора обнародована не была.