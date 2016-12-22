МИД обвинил США в искажении итогов встречи Лаврова и Помпео

Мария Захарова заявила, что Вашингтон «вольно интерпретировал» итоги переговоров. Ранее представитель Госдепа Хизер Нойерт рассказала, что Помпео просил Лаврова поддержать позицию США по применению химоружия Дамаском

Мария Захарова (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Высказывания официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, касающиеся недавних переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и его американского коллеги Майка Помпео, не соответствуют действительности. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Речь идет о заявлении Нойерт, сделанном на брифинге в минувший четверг. Представитель Госдепа заявила, что в ходе беседы Помпео попросил Лаврова поддержать по линии ОЗХО усилия по привлечению к ответственности сирийских властей за применение химоружия.

Захарова отметила, что в случае с данным заявлением Нойерт речь идет о «вольной интерпретации» Вашингтоном содержания беседы Лаврова и Помпео. Высказывания Нойерт «не соответствуют действительности, подобного рода обращений Помпео не озвучивал», сказала Захарова.

Она добавила, что Москва расценивает «такое искаженное изложение содержания беседы глав внешнеполитических ведомств России и США как попытку Вашингтона использовать двусторонний диалог по тематике сирийского конфликта для продвижения собственной политической повестки дня как применительно к Сирии, так и — более широко — в рамках ОЗХО».

Представитель российского МИДа напомнила позицию российской стороны по линии предоставления ОЗХО в части наделения ее функциями установления виновных в применении химического оружия.

По словам Захаровой, российская сторона поддерживает работу ОЗХО, но в строгом соответствии с определенными Конвенцией о запрещении химического оружия задачами, которые заключаются в техническом содействии национальным программам уничтожения химических арсеналов. «Конвенция не содержит никаких положений, которые подразумевали бы возможность создания специального атрибутивного механизма по установлению виновных в применении химического оружия», — подчеркнула Захарова. В противном случае, добавила она, подобные действия рассматриваются Москвой «как подрывающие принципиальный для ОЗХО дух консенсуса и ставящие под угрозу само сохранение глобального режима химического разоружения и нераспространения».

Представитель МИДа выразила надежду, что в дальнейшем Вашингтон будет «более аккуратным» в комментариях по итогам конта​ктов руководства внешнеполитических ведомств двух стран.

Телефонный разговор Лаврова и Помпео состоялся 23 августа. Они обсуждали, в частности, ситуацию в Сирии и другие актуальные международные темы, рассказывали в российском МИДе.