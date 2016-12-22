Россия поучаствует в создании сервис-центра для военной авиации в Индии

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в госкорпорацию «Ростех», и индийская компания Space Era Materials and Processes в рамках форума «Армия-2018» подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит российской стороне участвовать в создании в Индии сервисного центра для самолетов и вертолетов российского производства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе КРЭТа.
«Подписанное соглашение позволит создать в городе Хайдарабад официальный центр по техническому обслуживанию и ремонту бортового радиоэлектронного оборудования и средств радиолокационной борьбы, устанавливаемых на авиационной технике российского производства», — заявил в ходе подписания первый заместитель генерального директора КРЭТа Владимир Зверев, которого цитирует пресс-служба концерна. Суммы предполагаемых контрактов в КРЭТе не разглашают.
По его словам, сейчас индийской стороной уже строится предприятие площадью порядка 30 тыс. кв. м, включающее в том числе стоянки для вертолетной техники.
«Задача КРЭТа с учетом полученного права на внешнеторговую деятельность — организовать сервисное обслуживание авиационной техники по номенклатуре изделий, которую мы производим. Работы проводятся в координации со штабом ВВС Индии. И это соглашение нам необходимо для того, чтобы двигаться дальше и вести работу с Минобороны Индии», — подчеркнул представитель российского концерна.
Компания Space Era занимается разработкой и изготовлением, хранением, поставкой, сборкой, техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом деталей, комплектующих, оборудования, включая системы и средства РЭБ, которые используются при производстве авиатехники, радиолокационных установок и оборудования. В соответствии с подписанным соглашением КРЭТ и Space Era должны будут разработать совместный план работ на следующие пять лет, а также выстроить необходимую логистику и обмен специалистами и информацией для создания необходимой материальной базы для совместного проекта, уточняют в концерне.
КРЭТ — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли, созданный 2009 году и входящий в авиационный кластер «Ростеха». Основное направление деятельности — разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов.