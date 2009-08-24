В.Ющенко предложил населению Украины свою конституцию

Сегодня президент Украины Виктор Ющенко вынес свой проект конституции страны на всенародное обсуждение.

В выступлении ко Дню независимости он заявил: "Мои предложения изложены в проекте изменений в Основной закон нашего государства, которые я представил в парламент в марте текущего года, до сих пор Верховная рада не смогла рассмотреть их. Я убежден, и не сможет. Поэтому хочу объявить, что подписываю указ о проведении общенационального обсуждения проекта конституции, внесенного президентом Украины".

"Готов выслушать мнение каждого украинца. Верю, что такое обсуждение вызовет широкую общественную реакцию, которая заставит членов парламента позаботиться не о своих креслах, а о своем народе", - добавил В.Ющенко.

Президент Украины заявил, что выступает за сильную государственную власть с демократическим распределением полномочий, обязанностей и ответственности между всеми ветвями власти, отмену депутатской неприкосновенности, сокращение количества депутатов парламента и увеличение полномочий регионов.

"Я требую гарантировать самую жесткую подотчетность парламентских партий перед избирателями и ввести принцип "открытых списков", которые позволят избирать не только партию, но и отдельного депутата", - сказал В.Ющенко.