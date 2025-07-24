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Политика ,  
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МИД заявил о готовности подписать документ о еще одной безъядерной зоне

Речь идет о протоколе к Бангкокскому договору о безъядерной зоне. Всего в мире пять таких зон, Россия подписала документы о четырех из них
Фото: Jes Aznar / Getty Images
Фото: Jes Aznar / Getty Images

Россия готова подписать протокол к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор 1995 года), но с оговорками, заявила на брифинге 24 июля представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос РБК.

«Мы готовы подписать протокол к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии, в любой момент, но с нашими стандартными оговорками, которые соответствуют общепринятым нормам международного права и не затрагивают интересов государств, намеренных строго придерживаться своих обязательств по договору», — заявила Захарова, напомнив, что Россия еще в 2012 году завершила все внутригосударственные процедуры для присоединения к протоколу.

Оговорки и интерпретации, «которые наша страна традиционно делает при присоединении к подобного рода соглашениям», обозначены в распоряжении президента 2012 года:

  • Россия не будет считать себя связанной обязательствами «не прибегать к применению или угрозе применения ядерного оружия» против участников договора (ст. 2), если на нее или ее союзников неядерное государство нападет вместе с ядерным.
  • Россия не будет считать себя связанной обязательствами по протоколу, если страна — участница договора допустит в свои порты или на свои аэродромы корабли и самолеты с ядерным оружием на борту или разрешит транзит ядерного оружия через свою территорию.
  • Россия исходит из того, что ее обязательства по ст. 2 протокола будут ограничиваться исключительно территориями стран-участниц, обозначенными в договоре.

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«Подобный подход направлен на исключение возможности для злоупотреблений предоставленными Россией гарантиями безопасности со стороны тех государств, которые тем или иным образом оказались бы вовлечены в нападение на нашу страну или создание ей ядерных угроз», — пояснила Захарова. Однако страны Юго-Восточной Азии «пока не готовы официализировать» процесс присоединения страны к протоколу Бангкокского договора.

«В целом рассматриваем создание безъядерных зон как важный инструмент укрепления режима ядерного нераспространения, региональной и международной безопасности и стабильности», — подчеркнула она.

10 июля на полях министерских встреч Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) глава МИД Малайзии Мохамад Хасан заявил, что «сейчас Россия рассматривает возможность подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии, вместе с АСЕАН, но документация будет обсуждаться на официальном уровне». Захарова уточнила, что для ядерных держав речь идет не о присоединении к договору, а о протоколе к нему.

3 июля о готовности присоединиться к протоколу Бангкокского договора заявил Китай. «Будучи всеобъемлющим стратегическим партнером и дружественным соседом АСЕАН, Китай твердо поддерживает создание зоны, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии. Мы неоднократно заявляли о готовности Китая взять на себя инициативу подписания протокола к Договору о ЗСЯО в ЮВА. Мы будем поддерживать связь со странами АСЕАН по этому вопросу», — сказала представитель китайского МИДа Мао Нин.

Какие в мире существуют безъядерные зоны

Сегодня в мире существует пять зон, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО):

  • В Латинской Америке и Карибском бассейне — договор Тлателолько (район Мехико), открыт к подписанию в 1967 году и вступил в силу в 1968-м. В нем участвует 33 страны региона. Поводом к его разработке стал Карибский кризис 1962 года; задача договора — гарантировать безопасность региона при конфликтах между ядерными странами.
  • В южной части Тихого океана — договор Раротонга (самый большой из островов Кука в Тихом океане), открыт к подписанию в 1985 году и вступил в силу в 1986-м. В нем 13 участников: Австралия, Вануату, Кирибати, Науру, Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу и Фиджи. 1 марта 2025 года договор подписали Маршалловы Острова.
  • В Юго-Восточной Азии — Бангкокский договор, открыт к подписанию в 1995 году, вступил в силу в 1997-м. В нем участвует десять стран АСЕАН: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Договор назван ключевым правовым инструментом АСЕАН, в уставе которой прописан безъядерный статус. Этот договор включает два элемента, которых нет в других соглашениях: 1. Зона применения распространяется на континентальные шельфы и исключительные экономические зоны (ИЭЗ). 2. Прописаны так называемые негативные гарантии безопасности, по которым ядерные страны не будут применять ядерное оружие против подписантов договора в пределах его действия.
  • В Африке — договор Пелиндаба (центр ядерных исследований в ЮАР), открыт к подписанию в 1996 году в Каире, вступил в силу в 2009-м (условием было, чтобы документ ратифицировали 28 стран). Сегодня его подписала 51 страна Африки, участниками же договора считается 43 государства.
  • В Центральной Азии — Семипалатинский договор (Семипалатинск — город в Казахстане, ныне Семей, неподалеку от которого проходили ядерные испытания), открыт к подписанию в 2006 году, вступил в силу в 2009-м. В нем участвуют Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Также безъядерный статус официально носят Антарктида (Договор о демилитаризации региона 1959 года) и Монголия, которая провозгласила его в 1992 году.

Каждый договор о ЗСЯО включает протоколы, которые должны подписать и ратифицировать пять официальных ядерных держав: Великобритания, Китай, Россия, США, Франция. Эти протоколы обладают обязательной юридической силой; присоединившись к ним, эти страны обязуются уважать статус безъядерных зон, не применять ядерное оружие и не угрожать его применением участницам соответствующих договоров.

Великобритания, Китай, Россия и Франция подписали и ратифицировали протоколы ко всем договорам, кроме Бангкокского. США также подписали все договоры, кроме Бангкокского, но ратифицировали только Тлателолько. Таким образом, Бангкокский договор — единственный, к протоколу которого пока не подключилась ни одна ядерная страна.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Юго-Восточная Азия ядерное оружие протокол Россия
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