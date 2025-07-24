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Путин на прощании с главой Верховного суда Ириной Подносовой. Фото

Появилось фото с Путиным на прощании с главой Верховного суда Ириной Подносовой

Владимир Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, 24 июля 2025 года
Владимир Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, 24 июля 2025 года
Владимир Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, 24 июля 2025 года
Владимир Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, 24 июля 2025 года
Владимир Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, 24 июля 2025 года
Владимир Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, 24 июля 2025 года
Владимир Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, 24 июля 2025 года
Владимир Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, 24 июля 2025 года
Владимир Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, 24 июля 2025 года
(Фото: Михаил Метцель / ТАСС)
Владимир Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, 24 июля 2025 года
(Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)
Владимир Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, 24 июля 2025 года
(Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)
Владимир Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, 24 июля 2025 года
(Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Появились кадры с прощания с главой Верховного суда Ириной Подносовой. Она скончалась на этой неделе после тяжелой болезни. Ей был 71 год. Церемония прощания проходила в Центральной клинической больнице в Москве, туда приехал президент Владимир Путин.

«Президент почтил память покойной, возложив цветы к гробу, и выразил соболезнования ее родным», — отмечает пресс-служба Кремля.

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