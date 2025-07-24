Путин на прощании с главой Верховного суда Ириной Подносовой. Фото
Появились кадры с прощания с главой Верховного суда Ириной Подносовой. Она скончалась на этой неделе после тяжелой болезни. Ей был 71 год. Церемония прощания проходила в Центральной клинической больнице в Москве, туда приехал президент Владимир Путин.
«Президент почтил память покойной, возложив цветы к гробу, и выразил соболезнования ее родным», — отмечает пресс-служба Кремля.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ