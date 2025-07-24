Guardian узнал, как Путин относится к Трампу после анонса пошлин в 100%
Ультиматум президент США Дональда Трампа по поводу пошлин против Росии, вероятно, «не произвел впечатления» на президента Владимира Путина, при этом российский лидер разочарован тем, что у него не сложились отношения с главой Белого дома. Об этом пишет британский таблоид Guardian со ссылкой на источники.
По словам источника издания в Кремле, за «50 дней ультиматума» Трампа может многое случиться — и Путин это понимает.
«Он считает Трампа эмоциональным и восприимчивым к влиянию.Но Москва продолжит протягивать руку Вашингтону. Они не считают этот раскол необратимым», — заявил инсайдер.
14 июля Трамп заявил, что «недоволен» Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении Москвы и ее торговых партнеров — в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней. Тогда же президент США пообещал поставить Киеву новое оружие, за которое по его слова, заплатят страны-члены ЕС.
Позднее Трамп отметил, что такое решение не свидетельствует о занятой им стороне Киева.
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