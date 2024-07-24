Патриарх Кирилл утвердил лишение сана ездившего на военную операцию иерея
Патриарх Кирилл утвердил решения церковного суда Казанской епархии о лишении сана иерея Виталия Беляева, иерея Игоря Егорова, диакона Алексия Шаманина. Об этом сообщается на сайте Татарстанской митрополии.
Беляева, бывшего настоятеля Никольского храма в Куюках, лишил сана в феврале Епархиальный церковный суд. Суд заявил, что он нарушил 17, 25 и 27 правила Святых Апостолов и 9 правила Константинопольского Двукратного Собора. В них говорится, что священникам запрещено иметь второй брак или наложниц, бить «верных согрешающих, или неверных обидевших» и заниматься «блудодеянием».
В 2022 году у Беляева отобрали приход в селе Ташкирмень. До этого он неоднократно ездил в зону военной операции, не получив на это разрешения. Как отмечает 161.ru, ранее Беляев служил в подразделении МВД «Рысь».
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