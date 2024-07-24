Как выглядит место подрыва автомобиля в Москве. Видео
В Москве утром 24 июля взорвался автомобиль Toyota. Во время взрыва пострадали водитель и пассажир. Водителю оторвало ноги. Им оказался офицер Минобороны Андрей Торгашов.
Взрыв повредил стоящие рядом машины Lada Granta и Honda CR-V.
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