Харрис и Трамп обменялись резкой критикой в адрес друг друга

Харрис заявила, что Трамп неспособен руководить государством в XXI веке и спросила, хотят ли американцы жить «в стране хаоса, страха и ненависти». Республиканец назвал ее «худшей во всем»

Камала Харрис (Фото: Chris duMond / Getty Images)

Вице-президент США Камала Харрис, кого действующий глава государства Джо Байден предложил избрать кандидатом от Демократической партии на ноябрьских выборах, провела первый предвыборный митинг в Милуоки (Висконсин), сообщает The Wall Street Journal.

Во время 20-минутной речи перед Харрис охарактеризовала республиканца Дональда Трампа как человека, неспособного руководить страной в XXI веке.

По мнению вице-президента, нынешняя предвыборная кампания в США представляет «два разных представления о стране: одно из них сосредоточено на будущем, а другое — на прошлом». Обращаясь к зрителям, она спросила: «Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти?»

Харрис также провела четкую грань между собой и Трампом и заявила, что когда была прокурором, «боролась с преступниками всех мастей: со злодеями, которые издевались над женщинами, с мошенниками, которые обманывали потребителей, с жуликами, которые нарушали правила ради собственной выгоды». «Так что поверьте мне, когда я говорю, что я знаю таких, как Дональд Трамп», — добавила она (цитата по Guardian).

С критикой на Харрис обрушился и Трамп. В эфире канала Newsmax республиканец сказал, что «она была худшей во всем». «Она худший вице-президент», — заявил он, а Байдена вновь назвал «худшим президентом». По мнению Трампа, Харрис «проделала ужасную работу», когда была окружным прокурором Сан-Франциско, сделав город «непригодным для жизни». Политик считает также, что вице-президент не способна справиться с миграционным кризисом.

Ранее Трамп заявил, что, хотя соглашался на дебаты с Байденом, готов дебатировать и с Харрис не один раз, если она станет кандидатом от демократов. «Она ничем не будет отличаться, потому что у них одинаковая политика», — считает республиканец.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному после выхода Байдена из президентской гонки, Харрис поддерживают 44% зарегистрированных избирателя, Трампа — 42%.