На Украине сообщили о масштабном пожаре в Николаеве и угрозе детонации
В Николаеве на открытой территории вспыхнул масштабный пожар, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Огонь охватил около 30 гектаров.
Процесс тушения затруднен, так как к очагам горения сложно подъехать. «И главное — территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами», — заявили в службе, предупредив об угрозе детонации.
Тем не менее, сообщили в ГСЧС, ситуация контролируется, угрозы жилому сектору нет.
Представитель главного управления ГСЧС в Николаевской области Артем Вагин уточнил местному изданию «НикВести», что пожар начался около 18:00 во вторник, 23 июля, в микрорайоне Кульбакино на юго-востоке города, там загорелась сухая трава. Причина пока не установлена, но он допустил, что возгорание произошло из-за поджога или неосторожного обращения с огнем.
В течение 20 июля в Николаевской области было зарегистрировано 25 пожаров.
10 июля крупный пожар случился в заповеднике в Одесской области, его тушили около девяти часов. По предварительным данным, ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам парка, составляет почти 7,5 млн гривен (почти 16 млн руб.), передавал УНИАН.
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