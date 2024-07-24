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Политика ,  
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На Украине сообщили о масштабном пожаре в Николаеве и угрозе детонации

Пожар начался вечером 23 июля на юго-востоке Николаева, загорелась сухая трава. Причины пока не установлены. В ГСЧС Украины сообщили, что на территории могут быть взрывоопасные предметы
Фото: ГСЧС Украины / Telegram
Фото: ГСЧС Украины / Telegram

В Николаеве на открытой территории вспыхнул масштабный пожар, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Огонь охватил около 30 гектаров.

Процесс тушения затруднен, так как к очагам горения сложно подъехать. «И главное — территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами», — заявили в службе, предупредив об угрозе детонации.

Тем не менее, сообщили в ГСЧС, ситуация контролируется, угрозы жилому сектору нет.

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Фото:dsns_telegram / Telegram

Представитель главного управления ГСЧС в Николаевской области Артем Вагин уточнил местному изданию «НикВести», что пожар начался около 18:00 во вторник, 23 июля, в микрорайоне Кульбакино на юго-востоке города, там загорелась сухая трава. Причина пока не установлена, но он допустил, что возгорание произошло из-за поджога или неосторожного обращения с огнем.

В течение 20 июля в Николаевской области было зарегистрировано 25 пожаров.

10 июля крупный пожар случился в заповеднике в Одесской области, его тушили около девяти часов. По предварительным данным, ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам парка, составляет почти 7,5 млн гривен (почти 16 млн руб.), передавал УНИАН.

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