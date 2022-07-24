На Украине пообещали призывать в ВСУ нарушителей комендантского часа
Нарушителей комендантского часа будут в первоочередном порядке рассматривать для призыва в Вооруженные силы Украины, заявил в интервью изданию «Телеграф» заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин.
По его словам, МВД плотно сотрудничает с центрами комплектования ВСУ для пополнения резерва.
«Нарушителей комендантского часа мы берем «на карандаш». Это не означает, что они будут призваны в ряды ВСУ уже завтра. Но когда встанет вопрос об этом, то именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь», — сказал Енин.
В первые дни после начала боевых действий люди ответственно относились к соблюдению комендантского часа, поскольку понимали, что его нарушение угрожает их жизни, а сейчас некоторые «расслабились», сказал замглавы МВД.
На Украине нет административной ответственности за нарушение комендантского часа, среди нарушителей привлечь к ответственности можно тех, кто ездил в состоянии алкогольного опьянения или оказывает «злостное неповиновение» сотрудникам полиции, рычагов давления на остальных нет, указал Енин.
Он поддерживал законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа, который внесли в Верховную раду в середине июля. Поправки в украинский КоАП предусматривают штраф в размере от 510 (около 800 руб.) до 850 гривен (около 1350 руб.) для тех, кто совершил такое правонарушение впервые и от 1 700 (около 2 700 руб.) до 3 400 гривен (около 5 400 руб.) — в случае повторного нарушения в течение года, пишет Hromadske.
Украинские города и регионы начали вводить комендантский час после начала военной операции России. Он объявлен везде, кроме Закарпатской области, в большинстве регионов запрет на перемещение по городу без спецпропуска действует с 23:00 до 5:00.