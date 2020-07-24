Иран заявил об ответственности США в случае любого инцидента с лайнером

Если с самолетом иранской авиакомпании Mahan Air, к которому ранее приблизились предположительно американские истребители, что-либо произойдет, ответственность за это будут нести США, заявил представитель МИД Ирана Сайед Аббас Мусави, передает агентство ISNA.

«Детали этого инцидента расследуются, и после получения информации будут приняты необходимые политические и юридические меры», — добавил Мусави. По его словам, Иран передал соответствующее сообщение постоянному представителю своей страны при ООН Маджду Раванчи и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Также информация была передана послу Швейцарии в Тегеране, чье посольство представляет интересы США в Иране.

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