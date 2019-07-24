Госдума и Совфед назвали кандидатуры новых аудиторов Счетной палаты

В сентябре истекают полномочия у 8 из 12 аудиторов Счетной палаты. Обе палаты парламента сформировали свои списки кандидатов в аудиторы и готовятся направить их президенту

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Обе палаты российского парламента сформировали свои предложения по кандидатам в аудиторы Счетной палаты. О том, что Госдума и Совфед определились со своими кандидатами на пост аудиторов, говорится в сообщениях Счетной палаты, поступивших в РБК.

Срок полномочий у 8 из 12 аудиторов Счетной палаты, включая замглавы палаты, истекает в сентябре. Помимо Веры Чистовой, которая сейчас является заместителем главы палаты Алексея Кудрина, свои посты должны будут покинуть Сергей Агапцов, Юрий Росляк, Максим Рохмистров, Татьяна Мануйлова, Сергей Штогрин, Андрей Перчян и Валерий Богомолов.

Согласно закону обе палаты парламента назначают по шесть из 12 аудиторов. Совет Думы уже определился со своими кандидатами — это три уже действующих аудитора и один новый. «Новичком» от Госдумы может стать Данил Шилков, депутат от ЛДПР и член думского комитета по финансовым рынкам. Действующие аудиторы, срок полномочий которых Госдума предлагает продлить, — Андрей Перчян, Валерий Богомолов и Сергей Штогрин.

Совет Федерации должен принять окончательное решение по поводу своих кандидатов завтра, 25 июля. В список кандидатов верхней палаты вошли замруководителя ФНС Андрей Батуркин, помощник председателя Счетной палаты Алексей Саватюгин и руководитель аппарата Счетной палаты Олег Савельев.