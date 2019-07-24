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United Technologies $165 (+21,73%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,74%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Госдума и Совфед назвали кандидатуры новых аудиторов Счетной палаты
В сентябре истекают полномочия у 8 из 12 аудиторов Счетной палаты. Обе палаты парламента сформировали свои списки кандидатов в аудиторы и готовятся направить их президенту
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Обе палаты российского парламента сформировали свои предложения по кандидатам в аудиторы Счетной палаты. О том, что Госдума и Совфед определились со своими кандидатами на пост аудиторов, говорится в сообщениях Счетной палаты, поступивших в РБК.

Срок полномочий у 8 из 12 аудиторов Счетной палаты, включая замглавы палаты, истекает в сентябре. Помимо Веры Чистовой, которая сейчас является заместителем главы палаты Алексея Кудрина, свои посты должны будут покинуть Сергей Агапцов, Юрий Росляк, Максим Рохмистров, Татьяна Мануйлова, Сергей Штогрин, Андрей Перчян и Валерий Богомолов.

Согласно закону обе палаты парламента назначают по шесть из 12 аудиторов. Совет Думы уже определился со своими кандидатами — это три уже действующих аудитора и один новый. «Новичком» от Госдумы может стать Данил Шилков, депутат от ЛДПР и член думского комитета по финансовым рынкам. Действующие аудиторы, срок полномочий которых Госдума предлагает продлить, — Андрей Перчян, Валерий Богомолов и Сергей Штогрин.

Совет Федерации должен принять окончательное решение по поводу своих кандидатов завтра, 25 июля. В список кандидатов верхней палаты вошли замруководителя ФНС Андрей Батуркин, помощник председателя Счетной палаты Алексей Саватюгин и руководитель аппарата Счетной палаты Олег Савельев.

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Кроме того, Совет Федерации предложил трех кандидатов на должность замглавы палаты Алексея Кудрина вместо Веры Чистовой. Ими стали член генерального совета ООО «Деловая Россия» Галина Изотова, экс-глава Бурятии, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Вячеслав Наговицын и заместитель гендиректора ООО «АРКС-МТ» Олег Казаковцев. Утвердить кандидатуры на этот пост Совет Федерации также должен завтра.

Кто из аудиторов какие сферы будет курировать в новом составе палаты, предстоит определить, когда новый состав будет полностью сформирован, сообщили РБК в Счетной палате.

Совет Федерации и Государственная дума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению президента Российской Федерации. Одно и то же лицо не может занимать должность аудитора Счетной палаты более двух сроков подряд. Кандидатуры для назначения на должность аудитора Счетной палаты вносятся президенту России Советом Госдумы (на основании предложений думских фракций) и Советом палаты Совфеда (на основании предложений сенатских комитетов). После одобрения кандидатур аудиторов президентом за них повторно голосуют в Госдуме и Совете Федерации.

Если какая-либо из кандидатур аудиторов не будет поддержана президентом, он вправе сам выдвинуть на эту должность другого кандидата и предложить его одобрить обеим палатам парламента.

Автор: Наталья Демченко
При участии: Юлия Старостина
Теги: Счетная палата, аудиторы
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