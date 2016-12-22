Шойгу заявил об укреплении Россией своей западной границы 70 соединениями

За последние два года в Западном военном округе сформировано более 70 соединений и воинских частей. Подобного совершенствования боевого состава от России требует обстановка, складывающаяся на западном направлении, сообщил Шойгу

Сергей Шойгу (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия с 2016 года сформировала в Западном военном округе более 70 соединений и воинских частей, в том числе две дивизии и три бригады. Об этом, выступая на заседании коллегии Минобороны, рассказал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования от России, как пояснил министр, требует «обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении».

Для размещения новых соединений, по словам Шойгу, сейчас создается новая инфраструктура. В частности, более 350 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца года, указал глава ведомства.

Помимо этого, в войска округа поставлено около 5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и техники, рассказал министр. Это, по его данным, «позволило увеличить оснащенность современным вооружением [армии] с 39% до 54%».

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