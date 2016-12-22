СМИ рассказали о строительстве Россией укреплений близ границы с Польшей

Анализ спутниковых снимков показывает, что Россия быстрыми темпами ведет модернизацию военной инфраструктуры в Калининградской области. Внимание на это ранее обращали в Пентагоне и НАТО

Фото: Valda Kalnina / EPA

Россия активизировала строительство военных объектов в Калинградской области, близ границы с Польшей, сообщает Defence One со ссылкой на данные спутниковых снимков. В частности, обновление военной инфраструктуры ведется в Балтийске, близ границы с Польшей.

Строительство военной инфраструктуры было отмечено на спутниковых снимках, которые были предоставлены изданию компанией Planet Lab. Оценку военного строительства провел аналитик компании 3Gimbals, специализирующейся на машинном анализе, Мэтт Холл. Он оценил изменения, зафиксированные между двумя снимками, сделанными на протяжении определенного промежутка времени. По его словам, объекты имеют характерные черты, свидетельствующие о возможном использовании для размещения артиллерии и боеприпасов.

«Изменения между двумя снимками, судя по всему, представляют собой укрепление строений, похожее на строительство укрепленных бункеров для взрывчатых веществ с применением земляных берм (валов безопасности. — РБК), предназначенных для отделения объектов от окружающей территории. Кроме того заметны просветы в лесных массивах, новые структуры и укрепления», — прокомментировал он спутниковые снимки. Кроме того, на спутниковых снимках, по словам эксперта можно увидеть строительство новой железнодорожной линии — схожая активность, утверждает Defence One, была зафиксирована в Абхазии перед конфликтом 2008 года.

В Национальном агентство геопространственной разведки США, которое занимается получением разведданных с помощью анализа спутниковых снимков, данные Planet Lab прокомментировать отказались. В ведомстве указали на то, что подобная информация является засекреченной.

​Defence One также напомнило о докладе Федерации американских ученых (FAS), выпущенном в июне 2018 года. В докладе эксперты FAS, также со ссылкой на данные спутникового анализа, сообщали об обновлении военной инфраструктуры в Калининградской области. «В течение последних двух лет российские военные провели капитальный ремонт объектов, которые, по-видимому, являются действующими местами хранения ядерного оружия в Калининградской области, примерно в 50 километрах от польской границы», — говорилось в отчете. Модернизация, в частности, прошла на предполагаемом хранилище ядерного оружия близ деревни Куликово.

Внимание на военную активности России в Калининградской области ранее обращал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью РБК. «Мы замечаем, что в последние несколько лет Россия милитаризует Калининградскую область: она разместила там новые современные средства вооружения... Мы также замечаем, что Россия инвестирует в инфраструктуру Калининграда, я не буду называть конкретные системы вооружения, согласно информации разведывательных служб НАТО, но мы пристально следим за деятельностью России в Калининграде», — говорил он.

В январе 2018 года Минобороны подтвердило создание инфраструктуры для развертывания оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». «Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100%. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство», — цитировал «Интерфакс» слова командира ракетной бригады Анатолия Городецкого. Размещение «Искандеров» в Калининградской области в Пентагоне назвали «дестабилизирующим шагом».