Комиссия польского сената не сочла нужным референдум о Конституции

Комитет по вопросам законодательства сената Польши во вторник рекомендовал полному составу этой палаты не одобрять предложение о проведении конституционного референдума. В пользу такого вердикта проголосовали четыре члена комитета, два выступили против, шесть воздержались, сообщает сайт новостного канала TVP-info.

Весной 2018 года президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением провести консультативный референдум по поводу целесообразности создания новой Конституции страны и ее возможных параметров. Плебисцит планировалось провести в течение двух дней — 10 и 11 ноября 2018 года. На нем граждане должны были ответить «да» или «нет» на десять вопросов, включая вопрос о том, стоит ли властям вносить изменения в нынешний текст Основного закона или утвердить новый. На референдуме полякам также предлагалось принять или отвергнуть идею закрепления на конституционном уровне семейных и христианских ценностей, а также членство страны в НАТО и ЕС.