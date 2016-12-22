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Фонд ОМС попросил у правительства почти 400 млрд руб. для врачей
Экономика, 19:11
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Фонд ОМС попросил у правительства почти 400 млрд руб. для врачей
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования оценил свою дополнительную потребность в финансировании из бюджета в 416 млрд руб. в 2019–2021 годах. Основная часть суммы нужна на увеличение численности и зарплат врачей
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) нужны 416 млрд руб. из федерального бюджета в предстоящие три года, в дополнение к запланированным трансфертам из бюджета на 531 млрд руб., следует из проекта основных характеристик бюджета ФФОМС на 2019–2021 годы, с которым ознакомился РБК.

Основная часть дополнительных потребностей — около 384 млрд руб. — приходится на расходы, связанные с увеличением численности и зарплат врачей и других медицинских работников.

Так, 33,2 млрд руб. на 2020 год и 38,5 млрд руб. на 2021 год необходимы фонду, чтобы обеспечить запланированные темпы роста зарплат врачей, среднего и младшего медперсонала в соответствии со «старыми» майскими указами (от 2012 года). С 2018 года средние зарплаты врачей, по официальной статистике, достигли 200% средних трудовых доходов по стране (у остальных медработников — 100%), и правительство решило, что достигнутые соотношения нужно сохранить и в 2019–2021 годах (для этого номинальные зарплаты медработников должны расти на 5,1–6,4%, пишет ФФОМС). В 2019 году у фонда есть собственные средства для выполнения этой задачи — переходящие остатки прошлых лет, а на 2020–2021 годы собственных доходов недостаточно.

Кроме того, в соответствии с новым майским указом президента от 7 мая 2018 года Минздрав предложил «поэтапное увеличение численности врачей и среднего медицинского персонала», что потребует увеличения расходов ФФОМС. На эти цели фонду нужно 52,7 млрд руб. в 2019 году, 100,5 млрд руб. в 2020 году и 158,7 млрд руб. в 2021 году.

Даже без учета этих дополнительных потребностей трансферты в бюджет ФФОМС из федерального бюджета составят почти 531 млрд руб. в ближайшие три года, следует из проектировок фонда. Это больше, чем планировалось при составлении предыдущего бюджетного цикла (2018–2020 годы) — прежде всего из-за нового федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями: на оказание помощи таким больным понадобится 70 млрд руб. в 2019 году и 120–140 млрд руб. в последующие два года.

ФФОМС планирует потратить 100,8 млрд руб. в 2019 году и 110–115 млрд руб. в 2020–2021 годах на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС. На эти цели фонду потребуется трансферт из федерального бюджета на сумму 175 млрд руб. в 2020–2021 годах.

Автор: Иван Ткачёв.
При участии: Юлия Старостина.
Теги: фФОМС , медицина , Бюджет
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