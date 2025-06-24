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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев назвал Армению «государством — военным преступником»

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Армения является государством — военным преступником, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит издание Minval в телеграм-канале.

По словам Алиева, Азербайджан хорошо знает, что такое война.

«Наши земли долгие годы находились под оккупацией, и во время Второй Карабахской войны Армения не только держала под прицельным огнем наши города, села и жилые объекты, но и не забывала, если можно так выразиться, пускать свои ракеты даже сюда — в Мингячевир», — сказал он. Целью Еревана было парализовать энергетическую инфраструктуру Азербайджана, считает президент.

Армения грозила «разбомбить» город, разрушить плотину и вывести из строя Мингячевирскую электростанцию, продолжил он.

МИД Азербайджана обвинил Мединского в искажении фактов о войне в Карабахе
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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«Наглядным доказательством являются упавшие на эту территорию снаряды и ракеты большой дальности. Это была агрессия против мирного населения, гражданской инфраструктуры. Это — военное преступление», — сказал Алиев, добавив, что «военные преступления Армении не ограничиваются лишь этим».

Он упомянул Ходжалинскую резню — массовое убийство жителей азербайджанского города Ходжалы, совершенное армянскими силами в 1992 году, когда шла Первая карабахская война. Алиев обвинил Армению в разрушении «до основания» населенных пунктов в годы контроля ею азербайджанских территорий, а также в обстрелах Гянджи, Мингячевира, Барды, Тертера, Агдама и других населенных пунктов, расположенных «достаточно далеко» от зоны конфликта.

«[Армения] является государством-военным преступником», — заключил Алиев.

Армения обвиняла Азербайджан в провокациях и распространении дезинформации касательно Второй Карабахской войны. «Не добившись никаких успехов на поле боя, азербайджанская сторона, с одной стороны, говорит о мнимых успехах, а с другой — распространяет ложные новости о том, что Армения наносит удары по азербайджанским населенным пунктам. Целью кампании по дезинформации является сокрытие массированных обстрелов Азербайджаном крупных населенных пунктов Нагорного Карабаха с первых же дней войны», — заявляли в армянском МИДе.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Армения Азербайджан Ильхам Алиев военное преступление
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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