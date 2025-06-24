Путин наделил ФСБ правом контролировать работу ученых с иностранцами

Путин подписал закон о формировании перечней научной деятельности, участие иностранцев в которых возможно только по согласованию с ФСБ. В пояснительной записке утверждается, что контроль не нарушит свободу научного творчества

Фото: ФСБ России / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет, что ФСБ будет контролировать взаимодействие российских научных организаций с иностранными структурами. Предусмотренный законом механизм контроля со стороны спецслужбы позволит отслеживать сотрудничество российских ученых как с физическими, так и с юридическими иностранными лицами.

Изменения вносятся в закон «О науке и государственной научно-технической политике». В пояснительной записке к проекту говорится, что контроль со стороны ФСБ позволит следить за передачей результатов научной деятельности за пределы России, «не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствия для занятия организациями научной деятельностью».

Все образовательные и научные организации должны в срок до 1 декабря 2025 года разместить сведения о любых международных договорах — возмездных и безвозмездных — с иностранными физлицами и юрлицами, которые были заключены до вступления в действие новых правил для проверки сотрудниками ФСБ. Сам закон, за исключением отдельных положений, вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Отдельные изменения, которые касаются учета договоров, вступят в силу 1 марта 2026 года.

Закон также наделяет Минобрнауки полномочием по учету договоров о научной деятельности, заключенных российскими научными и образовательными организациями высшего образования с иностранными, а также с компаниями, учредителем или участником которых является иностранный гражданин. Порядок учета таких договоров определяет правительство. Эту информации надо будет загружать в ЕГИСУ НИОКТР (единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения).

В конце февраля Путин заявлял, что ФСБ следует «спокойнее» относиться к научным разработкам, чтобы достижения российских ученых «не ложились под гриф». При этом он отмечал, что российские инновации необходимо «защищать от воровства и недобросовестного использования со стороны конкурентов».