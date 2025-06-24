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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил, что Запад «вымаливает» перемирие для Украины

Сергей Лавров: Запад вымаливает перемирие для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Западные лидеры сначала призывали не допустить победы России, а теперь настаивают на немедленном и безусловном перемирии, заявил Лавров. Их стратегия по Украине потерпела фиаско, считает он
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Подход западных стран к решению российско-украинского конфликта постоянно меняется, заявил глава МИДа Сергей Лавров на «Примаковских чтениях», передает корреспондент РБК.

По словам Лаврова, сейчас западные лидеры «требуют, просят, вымаливают» немедленное перемирие без предварительных условий. «Это ровно то, от чего [президент Украины Владимир] Зеленский пару лет категорически отказался, когда еще жил и трудился под лозунгом стратегического поражения на поле боя», — сказал он.

При этом, напомнил министр, несколько лет назад страны Запада настаивали, что Россия не должна победить. Он также считает, что «фиаско западной стратегии, да и тактики очевидно», но «Европа по-прежнему старается».

Украина предложила России два варианта перемирия перед встречей глав
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Фото:Анатолий Лисянский / пресс-служба 127-й отдельной бригады сил территориальной обороны ВСУ / Reuters

Россия и Украина 2 июня провели второй раунд переговоров в Стамбуле, обменялись проектами меморандумов об урегулировании и согласовали обмен пленными.

Украина настаивает на «полном и безусловном прекращении огня в воздухе, на суше и на море» и считает это предпосылкой для мирных переговоров. Как сообщал глава российской делегации Владимир Мединский, Киев предложил начать с 30-дневного или 60-дневного перемирия перед встречей глав государств.

Москва предлагала прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта. Российский вариант документа предполагает также два варианта прекращения огня. Первый предусматривает вывод ВСУ из четырех регионов, второй — запрет передислокации, остановку мобилизации и военной помощи Украине, запрет на военное присутствие третьих стран и др. Зеленский назвал условия ультиматумом.

Перед возобновлением переговоров российская сторона объявляла перемирие 8–11 мая. Украинская сторона к нему не присоединилась, взамен предложив ввести 30-дневное прекращение огня, указав, что «невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться».

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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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