Последствия удара дрона по жилому дому в Красногорске. Видео

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В подмосковном Красногорске дрон врезался в жилой многоэтажный дом на улице Народного Ополчения, в результате чего в одной из квартир на 17-м этаже начался пожар, помещение полностью выгорело, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, пострадали два человека: мужчина, который получил помощь и отказался от госпитализации, и беременная женщина, она сейчас в перинатальном центре, угрозы для нее и ребенка нет

Жильцов дома временно эвакуировали, позже они начали возвращаться в свои квартиры.