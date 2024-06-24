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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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НАК показал видео с мест нападений боевиков в Дагестане

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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
НАК показал видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане. На кадрах видны работа сотрудников ФСБ, поврежденные храмы и оружие

НАК показал видео с мест нападений боевиков в Дагестане
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Вечером 23 июня вооруженные люди напали на здания церкви и синагоги, а также пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По последним данным, погибли более 15 сотрудников полиции. Жертвы есть и среди гражданских, в их числе — 66-летний православный священник — отец Николай Котельников.

В ночь на 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что основную фазу оперативно-боевых мероприятий завершили, шесть боевиков ликвидированы. По данным ТАСС и «Интерфакса», в нападениях участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль Омаровы. Чиновника задержали, его допросила ФСБ.

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Национальный антитеррористический комитет НАК Махачкала Дербент Дагестан
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