НАК показал видео с мест нападений боевиков в Дагестане
Вечером 23 июня вооруженные люди напали на здания церкви и синагоги, а также пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По последним данным, погибли более 15 сотрудников полиции. Жертвы есть и среди гражданских, в их числе — 66-летний православный священник — отец Николай Котельников.
В ночь на 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что основную фазу оперативно-боевых мероприятий завершили, шесть боевиков ликвидированы. По данным ТАСС и «Интерфакса», в нападениях участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль Омаровы. Чиновника задержали, его допросила ФСБ.
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