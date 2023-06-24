Казахстан рекомендовал не посещать граничащие с Украиной регионы России

Граждан Казахстана дипмиссия настоятельно попросила встать на консульский учет и пообщала им помощь в случае форс-мажорных обстоятельств

Гражданам Казахстана рекомендовано воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на странице дипмиссии во «ВКонтакте».

Помимо этого всех граждан Казахстана, которые находятся в России (особенно в приграничных с Украиной регионах) настоятельно попросили встать на консульский учет в посольстве..

«В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - говорится в сообщении.

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Из-за его действий украинские войска «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутовском направлении, добавили в министерстве.

Против Пригожина завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), которая грозит 20 годами заключения. ФСБ попросило бойцов частной военной компании не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина.





